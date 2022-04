Un chauffard aux facultés affaiblies a voulu prendre la poudre d’escampette

Un homme aux capacités affaiblies a tenté de prendre la fuite, samedi après-midi, après avoir fait plusieurs tonneaux sur l’autoroute 640-E, à la hauteur de Saint-Eustache, dans les Laurentides.

Le chauffeur, qui aurait été intoxiqué au moment des faits, a conduit dangereusement sur plusieurs kilomètres avant de déraper et de perdre le contrôle de son véhicule. Le VUS rouge dans lequel il se trouvait a terminé sa course désordonnée dans un fossé et a pris feu vers 15 h 30, après avoir fait plusieurs tonneaux.

Loin de s’arrêter à ce seul obstacle, l’homme, âgé de 31 ans, a décidé de semer les policiers en prenant la poudre d’escampette. Il a toutefois été rapidement maîtrisé par les autorités.

Le chauffeur, qui semblait conduire sous l’influence de la drogue, a été transporté dans un centre hospitalier, où des examens seront effectués sur son sang. Selon un porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Stéphane Tremblay, on ne craindrait pas pour sa vie, car il n’aurait subi que des blessures mineures.

Si les résultats des examens sanguins se révèlent positifs, l’homme pourrait faire face à des accusations de conduite avec facultés affaiblies, de conduite dangereuse et de délit de fuite.