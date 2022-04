Un coin de nature gratuit à Longueuil

Médiatisé pour ses chevreuils, le parc Michel-Chartrand, accessible par le boulevard Curé-Poirier, se prête bien à une petite randonnée à pied, d’autant plus que l’accès est gratuit. Et le stationnement aussi.

• À lire aussi: De nouveaux chalets scandinaves avec vue à louer en Gaspésie

• À lire aussi: D’obèse morbide à militant pour les saines habitudes de vie

Et puisqu’on n’a pas besoin de réserver un droit d’accès en ligne dans ce parc régional, à Longueuil, on peut décider spontanément d’aller y faire une promenade, ce que j’ai fait tout récemment.

Le tour du parc

Large et en grande partie asphalté, le chemin du Lac traverse le parc d’ouest en est. J’y ai croisé des marcheurs de tous âges, jeunes couples, aînés et petites familles. Des coureurs et des cyclistes de passage foulaient aussi la chaussée.

À tout moment, on côtoie des bernaches, broutant l’herbe en bordure de chemin. On les entend un peu partout, leur cri strident nous rappelant que le printemps est bel et bien arrivé.

Photo Alain Demers

Ici et là, dans les boisés, des arbres ont été coupés. Visiblement des frênes. Il s’agit, semble-t-il, de travaux forestiers en lien avec l’agrile du frêne. Certains sentiers étant temporairement fermés dans le cadre de ces travaux, il suffit alors de garder le cap sur le chemin du Lac.

Vers les petits lacs

Au bout du chemin, on longe les jardins communautaires puis on emprunte un chemin pour revenir au chalet d’accueil. Le trajet passe par des champs, des milieux humides et des boisés.

Près de la fin du parcours, des chants d’une grande intensité provenaient d’un sous-bois inondé. Revenues à la vie tôt au printemps, les rainettes font entendre leur cri aigu lors de la période de reproduction.

Photo d'archives

En se rapprochant du chalet d’accueil, après une marche d’environ une heure, on arrive aux petits lacs aménagés, fréquentés par des bernaches et des canards colverts. Il fait bon s’y attarder et faire une halte. C’est paisible.

Monument hommage

Avant de partir, passez voir l’imposant monument en acier en hommage au fougueux syndicaliste Michel Chartrand, conçu par l’artiste Armand Vaillancourt. C’est colossal, à la hauteur du personnage. Pas surprenant que le parc portant son nom permette à tous d’avoir accès à un coin de nature gratuit.

PARC MICHEL-CHARTRAND

Chemins : marche, jogging et vélo

marche, jogging et vélo Chiens : non autorisés

non autorisés Chalet d’accueil : casse-croûte (vérifiez l’horaire)

casse-croûte (vérifiez l’horaire) Modules d’entraînement

Aire de jeux pour enfants

★ longueuil.quebec/fr/parc-michel-chartrand

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

La promenade Rivia

À Drummondville, cette promenade riveraine de 2,5 km longe la rivière Saint-François, entre le parc des Voltigeurs et le pont du Curé-Marchand. Accessible pour la marche, le jogging ou le vélo.

► drummondville.ca

La cité des bois

Tyroparc, à Sainte-Agathe-des-Monts, nous met de nouveau au défi avec sa nouvelle structure d’hébertisme en hauteur, combinant corde à Tarzan, pont de singe et tyroliennes. Pour petits et grands aventuriers.

► tyroparc.com

COVID-19 : Avant vos déplacements, veuillez consulter les consignes sanitaires en vigueur au quebec.ca/coronavirus