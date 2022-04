Un père-influenceur pour l’Église de Montréal

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Mercredi soir dernier, dans la sacristie de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, il y avait une foule de prêtres. Parmi eux, un seul tenait un téléphone, muni d’une tige : Emanuel Zetino, mieux connu sous le nom de Padre Manolo par ses abonnés Instagram et TikTok.

Cette messe spéciale du mercredi saint, dite chrismale, était présentée devant quelque mille fidèles et au moins une centaine de prêtres.

Y étaient bénies les huiles sacrées qui serviront aux sacrements prodigués dans toutes les paroisses de Montréal et de Laval : baptême, confirmation, ordination, extrême-onction.

Avec le Padre Manolo, on est loin du modèle de l’influenceur qui festoie dans un avion en route vers Cancún !

Milliers d’abonnés

Ce prêtre influenceur de 37 ans, qui compte pas moins de 15 300 abonnés Instagram et 32 300 sur TikTok, m’explique que ce qu’il fait n’a rien de révolutionnaire.

« Il y a déjà des écrans de télévision dans la cathédrale, pour permettre aux gens de voir, et la cérémonie est transmise sur YouTube. »

Pas moins de 1300 personnes ont vu cette « messe chrismale » en ligne.

Si ce chiffre vous impressionne, dites-vous que deux vidéos TikTok du père Zetino ont compté chacune plus de 1,5 million de visionnements.

Dans l’une, il danse en ligne avec une équipe de servants de messe sur de la musique sud-africaine (Jerusalema de Master KG).

Dans l’autre, devant la cathédrale, il danse avec de nouveaux mariés, leurs familles ainsi que leurs invités, sur un air de Stromae.

Un clip TikTok où il fait réaliser un tour complet de 360° à un encensoir au bout de ses chaînettes sur une musique techno a récolté un total de 175 000 vues.

Connu à l’étranger

Lors d’un voyage au Vatican, le Padre Manolo a eu l’occasion de se rendre compte que, chez les jeunes prêtres internationaux, il commence à être connu.

« Comme la statuaire des chemins de croix ou comme les vitraux racontent l’Évangile, mes publications TikTok cherchent à transmettre le message sacré de l’Église et à propager une bonne humeur nourrie de la Foi », explique le père Zetino.

C’est pendant la grande fermeture liée à la pandémie, en 2020, qu’après une consultation avec l’archevêque Christian Lépine, le père Zetino a résolu d’ajouter cette dimension médiatique à son apostolat.

Instagram et TikTok se font souvent décrier comme des vecteurs du narcissisme, aux antipodes du message chrétien d’abnégation.

« Avec les médias sociaux, le danger, c’est de tout retourner vers son nombril, alors que, comme prêtre, il faut que je demeure tourné vers le Seigneur, pour ne pas m’égarer », dit le père Zetino.

Cathédrale comble

Pour Pâques demain, la cathédrale de Montréal célébrera pas moins de cinq messes.

Comme un pied de nez aux annulations ou restrictions sanitaires enfin levées, on s’attend à faire cathédrale comble lors des cérémonies.

Et sur l’heure du dîner, le père Zetino officiera également un baptême : « Je discute avec la famille d’une possibilité de partager une photo ou une vidéo », dit-il.