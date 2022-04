Une bonne nouvelle pour les petits épargnants

Bonne nouvelle pour les petits épargnants qui laissent traîner des milliards et des milliards de dollars dans les dépôts à terme, les CPG (certificats de placement garantis) ou les obligations et produits à terme d’Épargne placement Québec.

Alors que les emprunteurs vont se faire presser comme des citrons en cette période où la Banque du Canada hausse son taux directeur en vue de contrer l’inflation, les petits épargnants qui misent sur les placements ultra-conservateurs pour se renflouer le portefeuille accueillent la remontée des taux d’intérêt avec un grand soupir de soulagement.

Les deux hausses du taux directeur de la Banque du Canada, soit celle de 0,25 % en mars et celle de 0,50 % cette semaine, ont en effet eu un impact appréciable sur le rendement d’intérêt des placements sans risques.

ADIEU GRENAILLES

Fini, donc, l’époque récente où les institutions bancaires n’offraient que des grenailles d’intérêt sur la montagne des dépôts (1250 milliards $ dans les banques à charte au Canada) que les épargnants ultra-conservateurs laissent dans les coffres bancaires, bien souvent par crainte de courir des risques en investissant leurs épargnes soit en Bourse ou dans la multitude de fonds communs de placement (d’actions, de titres à revenu fixe ou de portefeuilles diversifiés).

En septembre dernier, les grandes banques canadiennes n’offraient qu’un rendement d’intérêt d’environ 0,40 % sur un CPG d’un an. Plus « cheap » que ça, tu gardes ton argent sous le matelas !

CINQ FOIS PLUS

Aujourd’hui, après les deux hausses du taux directeur de la Banque du Canada, les mêmes institutions bancaires offrent cinq fois plus, soit un rendement d’intérêt qui dépasse le niveau des 2,0 % pour le terme d’un an.

Et comme la tendance à la hausse du taux directeur devrait se poursuivre au fil des prochains mois, les épargnants peuvent même s’attendre à obtenir un rendement davantage plus élevé pour leurs futurs dépôts et CPG bancaires.

Mais prudence oblige : la Banque du Canada va continuer de resserrer le crédit bancaire en haussant son taux directeur tant et aussi longtemps qu’aucun signe de récession viendra l’alerter.

On sait qu’en Europe, il y a actuellement un risque de récession qui se pointe à cause de la monstrueuse guerre déclenchée par le russe Vladimir Poutine contre l’Ukraine. Comme toutes les grandes économies s’influencent les unes les autres, les tendances économiques peuvent changer rapidement.

LES MEILLEURS PLACEMENTS CONSERVATEURS

Dans les tableaux ci-contre, je vous présente une sélection des meilleurs placements conservateurs qui sont actuellement accessibles aux épargnants québécois.

Compte tenu des hausses de taux directeur de la Banque du Canada qui restent à venir, il est préférable de ne pas geler son épargne pour plus de 2 ans. La raison ? Le rendement d’intérêt devrait progresser davantage au fil des prochains mois.

Mais comme « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras », aussi bien commencer à profiter de l’actuelle révision à la hausse du rendement desdits placements sans risques en réinvestissant dès maintenant au moins une portion de ses épargnes qui dorment dans les coffres bancaires.

Concernant les CPG et dépôts à terme, il est possible que les grandes banques canadiennes offrent, pour un temps limité, un rendement supérieur à celui qui est présenté dans le tableau.

Du côté des obligations fédérales, provinciales et municipales suggérées que je donne comme exemple, vous obtiendrez le rendement prévu en autant que vous les conserviez jusqu’à échéance. Pour accéder à ces obligations négociables (ou à leurs semblables), il suffit de détenir un compte de courtage, de plein exercice ou à escompte.

Étant toutes négociables sur le marché obligataire, si vous revendez lesdites obligations avant leur échéance le rendement sera forcément différent en raison de la fluctuation de la valeur marchande.

Étonnamment, les deux grandes institutions les moins généreuses de ce temps-ci dans les placements conservateurs d’un terme d’un an sont Desjardins avec à peine 1,1 % et Épargne Placement Québec avec 1,75 %.

CERTIFICATS GARANTIS 1 AN / 2 ANS

B2B Banque: 2,65 % / 3,32 %

Banque Laurentienne: 2,65 % / 3,32 %

Equitable Bank: 2,67 % / 3,36 %

General Bank of Canada: 2,60 % / 3,30 %

Home Trust Company: 2,70 % / 3,38 %

ICICI Bank: 2,67 % / 3,40 %

Canadian Western Bank: 2,58 % / 3,29 %

Grandes banques canadiennes: 2,05 % / 2,65 %

OBLIGATIONS PROVINCIALES ÉCHÉANCE 12 À 18 MOIS

Manitoba: 2 juin 2023 2,06 %

Hydro-Québec: 15 août 2023 2,11 %

Alberta: 1 septembre 2023 2,18 %

Québec: 1 septembre 2023 2,20 %

Ontario: 8 septembre 2023 2,20 %

Colombie-Britannique: 8 septembre 2023 2,28 %

OBLIGATIONS FÉDÉRALES ÉCHÉANCE 12 À 18 MOIS

Canada: 1 mai 2023 1,93 %

Canada: 1 juin 2023 1,98 %

Canada SCHL: 15 juin 2023 1,98 %

Canada: 1 septembre 2023 2,08 %

Canada SCHL: 15 décembre 2023 2,29 %

OBLIGATIONS MUNICIPALES ÉCHÉANCE 12 À 18 MOIS