Véritable portrait de Vikings

Peuples mythiques maintes fois exposés dans la culture populaire, les Vikings fascinent. L’exposition du Musée Pointe-à-Callière relate les secrets, la vie quotidienne et les croyances de ces guerriers peut-être plus tendres qu’on le pense.

Mettez de côté le mythe du guerrier sanguinaire qui n’avait pour unique talent que celui de se battre : le Viking se devait aussi d’être un bon orateur, voire un poète, à l’instar d’Odin qui était un dieu de la guerre, mais aussi un dieu de la connaissance.

Photo Agence QM, Joël Lemay

La preuve : c’est le skald (conteur et historien viking) virtuel Thorvald qui nous raconte, tout au long de la visite, les fascinantes histoires – devenues sagas à l’écrit – de la mythologie viking.

Expérience immersive, visuelle et sonore comprenant huit larges tableaux-écrans (dont certains sont tirés de jeux vidéo) en collaboration avec Ubisoft, l’exposition VIKINGS – Dragons des mers du Nord tient son unicité de sa collection de véritables artéfacts : 650 pièces authentiques datant de l’ère viking, un prêt du Musée national du Danemark.

Photo Agence QM, Joël Lemay

Au-delà des mythes

« Le défi était de savoir comment faire pour rejoindre l’image du Viking qui est véhiculée notamment dans les films ou les séries et qui n’est pas toujours authentique avec le véritable portrait des Vikings, explique Samuel Moreau, chargé de projet de l’exposition. Nous avons décidé de rejoindre ces deux mondes par les récits, la mythologie et dans tout le volet imaginaire, dans Comment les Vikings percevaient leur monde. »

L’idée principale derrière cette captivante exposition présentée pour la première fois et en exclusivité au Québec ? Présenter le mode de vie de la société de ceux qu’on appelait les Vikings et poser un regard unique et novateur sur la culture de ce peuple formé d’hommes et de femmes qui pratiquaient bien d’autres activités et avaient bien d’autres habiletés que l’art de la guerre.

Photo Agence QM, Joël Lemay

L’exposition se déploie sous forme de quatre grands récits : les origines, la vie, le voyage et la fin des temps. Ceux-ci permettent d’aborder des thèmes tels que les valeurs et pratiques de cette ancienne société scandinave, la navigation, la guerre, la mythologie et les croyances de ce peuple ayant marqué le monde entre 793 et 1066 de notre ère.

Parmi les pièces qui impressionnent, notons les bracelets d’allégeance, les bateaux vikings, les nombreuses épées (dont la plus célèbre, l’épée Ulfberht), les colliers, broches et autres bijoux gravés.

L’exposition VIKINGS – Dragons des mers du Nord est présentée du 14 avril au 10 octobre 2022 au Musée Pointe-à-Callière.