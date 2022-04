Castellanos et le New York City FC débloquent

Valentín Castellanos a ouvert son compteur en beauté, cette saison en Major League Soccer (MLS), marquant pas moins de quatre buts dans une convaincante victoire de 6 à 0 du New York City FC face au Real Salt Lake, dimanche au Yankee Stadium.

Castellanos a rapidement ouvert la marque à la suite d’un coup de pied de coin à la neuvième minute de jeu. Il a ensuite inscrit deux filets sur des tirs de pénalité, puis il a ajouté une réussite en profitant d’un mauvais revirement dans la zone de réparation.

L’attaquant avait été blanchi à ses cinq premiers matchs de la campagne en MLS, mais il a inscrit deux buts en quatre sorties en Ligue des champions de la CONCACAF.

Thiago Andrade a été l’autre buteur des favoris locaux, trompant deux fois le gardien Zac MacMath, qui a été mis à l’épreuve à pas moins de 12 reprises.

Avec cette victoire, l’équipe new-yorkaise a plus que doublé sa production depuis le début de la saison, ayant maintenant marqué 11 fois en six parties. Elle s’approche ainsi à trois points du CF Montréal et d’une place au sein du portrait des éliminatoires.