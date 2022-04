Coup de chapeau à Sylvain Lelièvre

« Je dis à mes amis que c’est le Brel de chez nous », affirme Martin Théberge en parlant de Sylvain Lelièvre. En découvrant, dans la vingtaine, les textes du poète québécois, il est tombé sous le charme de l’œuvre de cet artiste visionnaire.

Si les représentations du spectacle Martin Théberge chante Sylvain Lelièvre à la Place des Arts affichent déjà complet, c’est que l’interprète originaire de Matane n’est pas le seul fan de l’œuvre du poète décédé à 59 ans, il y aura 20 ans le 30 avril prochain.

Ce spectacle, mis en scène par Joe Bocan, se veut une manière de faire découvrir aux gens à quel point l’artiste proposait des textes précurseurs dont les thèmes résonnent toujours : l’écart entre les riches et les pauvres, l’environnement et le fait de chanter en anglais pour être connu, notamment.

« Je ne voulais surtout pas qu’on oublie Sylvain Lelièvre, explique le chanteur âgé de 42 ans qui a sorti son premier album – un hommage à Lelièvre réalisé avec la complicité du pianiste Benoît Sarrasin et la violoncelliste Julie Trudeau – pendant la pandémie. Il fallait être très visionnaire pour écrire et chanter, dans les années 1970, une pièce comme Qu’est-ce qu’on a fait de nos rêves ? Sylvain Lelièvre aurait pu, et aurait dû être plus connu. »

Pièce inédite

C’est à la grande Lucille Dumont que Martin Théberge doit la découverte du répertoire de Sylvain Lelièvre. La chanteuse, qu’il considère comme une grand-maman et qui a été sa formatrice de chant, souhaitait proposer à ses élèves des partitions supplémentaires à celles des éternelles Céline Dion et Isabelle Boulay. C’est donc elle qui l’a fait plonger dans l’œuvre de Lelièvre.

Désormais très proche de la famille Lelièvre, Martin Théberge peut compter sur leur aide et leurs commentaires pour peaufiner ses créations-hommages. Audacieux, il explique avoir récemment « osé demander » à Monique (la femme de Sylvain Lelièvre) s’il n’y avait pas une chanson inédite qui dormait quelque part dans leurs tiroirs.

« Elle a trouvé la pièce Nouveau monde, qui évoque justement la guerre et résonne avec tout ce qui se passe actuellement, dit-il. C’est la chanson de rappel dans mon spectacle. »

Sur les planches de la Place des Arts, il aura aussi la chance de chanter la pièce Venir au monde avec Danielle Oddera, qui était la meilleure amie de Sylvain Lelièvre. Une grande dame de 84 ans, qui a beaucoup de souvenirs partagés avec son ami à raconter.

« Je suis aussi tombé amoureux d’elle, confie l’artiste qui a multiplié les vidéos sur YouTube pendant la pandémie, dont Tous les cris les S.O.S qui a rapidement fait le tour de la francophonie. Au contact d’artistes de cette trempe, on en apprend tellement sur l’interprétation et le feeling des chansons. Ce spectacle nous rentre dedans. »

L’interprète peut aussi compter sur l’appui de Lionel Lavault (le gérant d’Isabelle Boulay, René Simard et Ginette Reno) qui l’a pris sous son aile et a eu l’idée de mettre son album-hommage sur scène.

Les deux représentations de Martin Théberge chante Sylvain Lelièvre affichent complet. Le chanteur fera partie du spectacle Qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves Hommage à Sylvain Lelièvre cet été.