Edison Ruiz: «Ma vie a complètement changé en venant au Québec»

Edison Ruiz est une star au Mexique. Reconnu internationalement pour son rôle du commandant Méndez dans la série Netflix Narcos Mexique, il a fait du Québec sa contrée d’adoption depuis le tournage du Temps des framboises.

Lorsque Philippe Falardeau et son équipe ont exprimé le souhait de rencontrer Edison Ruiz, son agent a peut-être un tantinet embelli la réalité quant au niveau de français parlé du comédien. Ce dernier a alors pris cinq heures de cours de français intensif, uniquement pour pouvoir passer cette audition comprenant une scène combinant français et espagnol et une autre de cinq pages en français en compagnie de Sandrine Bisson (qui incarne Élisabeth, le personnage principal du Temps des framboises).

« Je voulais prendre le risque et c’était un défi, explique celui qui bouclait alors le tournage d’un film du réalisateur oscarisé Alejandro Gonzalez Inarritu, à Mexico. La production m’a aidé avec mes cours de français et j’ai eu un professeur privé. Pour moi, il était très important de connaître les Québécois et la langue, car je vois le Québec comme un autre pays dans un pays. C’est comme si c’était ma première fois au Canada. »

Dans la série, Ruiz tient le rôle d’un des travailleurs de la ferme familiale dont hérite le personnage interprété par Sandrine Bisson. À travers lui et ses confrères agriculteurs mexicains seront abordés les thèmes du racisme, de l’inégalité, des préjugés et des mauvais traitements dont sont souvent victimes les travailleurs étrangers.

L’importance des rencontres​

L’acteur originaire de la ville de Mexico est venu vivre au Québec de juin à septembre dernier pour tourner dans cette série « qui est le fruit du travail d’un nominé aux Oscars [Falardeau] et d’une gagnante à Cannes [Florence Longpré, qui vient de rafler deux prix importants au festival Canneseries avec la série Audrey est revenue, aussi diffusée sur Club illico]. Ce n’est pas mal », dit-il en riant.

Celui qui dit ne plus être le même homme depuis qu’il a vécu cette expérience vante la richesse du scénario de la série explorant la difficulté des êtres à communiquer ainsi que le brillant travail de construction des personnages du duo Florence Longpré et Suzie Bouchard.

C’est d’ailleurs en visionnant la série M’entends-tu ?, aussi écrite par Florence Longpré, que le comédien a su qu’il devait faire partie de ce genre d’expérience. Il voulait travailler avec ce genre d’artistes et se retrouver au cœur de cette culture qui l’interpellait.

Un travail de famille

Sa rencontre avec le cinéaste Philippe Falardeau – qui signe ici sa première série télévisée – a aussi été significative et formatrice. Les deux artistes ont développé une véritable amitié au fil du travail, des longues conversations téléphoniques, de l’expérience de la présentation de la série en clôture de la 72e Berlinale et même, d’un match du CF Montréal.

« Il est merveilleux, lance l’acteur âgé de 44 ans. Il est connu, mais je crois que plusieurs personnes connues sont humbles et sensibles. C’est un merveilleux leader, mais aussi un merveilleux artiste. C’est un homme qui aime créer une équipe, une famille et je suis aussi ce genre d’homme. Dès la première journée, il m’a fait sentir à la maison. »

Il n’a aussi que de bons mots pour sa partenaire de jeu, Sandrine Bisson. Avec elle, il parvenait à communiquer malgré les barrières de la langue, sur le plateau comme à l’extérieur.

« Elle était toujours avec moi, elle était là pour moi, she had my back, je me sentais à l’aise avec elle, confie-t-il. C’est une personne et une actrice magnifique ! »

Pour la vedette de Narcos, El Dragon et Monarca ayant participé à trois projets d’envergure au Mexique au cours de la dernière année, il était important de montrer aux autres comédiens latins de la série qu’il était quelqu’un d’accessible.

« Je ne suis pas ce genre d’homme, je ne suis pas égoïste, je ne me sens pas meilleur ou plus important que les autres, je suis humble dans mon cœur et dans mes sentiments, ajoute celui qui travaillera sous peu avec la très respectée Mexicaine Natalia Beristain. Il était important pour moi de faire partie d’une équipe avec eux et avec tout le monde. Je suis très fier et ému de voir aujourd’hui le résultat d’un travail de famille. »

♦ La série Le temps des framboises de Philippe Falardeau est diffusée sur Club illico.