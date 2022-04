[EN DIRECT] 53e jour de guerre en Ukraine: voici les derniers développements

Les jours passent et l’armée russe poursuit sans relâche son pilonnage de l’Urkaine.

La Russie a d'ailleurs lancé un ultimatum aux derniers défenseurs ukrainiens de Marioupol, leur demandant de déposer les armes et d'évacuer ce port stratégique du sud-est du pays dont la prise constituerait une importante victoire pour Moscou.

Voici les derniers développements, minute par minute

5h56 | La Russie lance un ultimatum aux défenseurs ukrainiens de Marioupol

La Russie a lancé un ultimatum aux derniers défenseurs ukrainiens de Marioupol, leur demandant de déposer les armes et d'évacuer dimanche ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine dont la prise constituerait une importante victoire pour Moscou.

5h41 | Faute d'accord avec les Russes, aucun couloir humanitaire aujourd'hui

Les autorités ukrainiennes ont annoncé dimanche la suspension des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils de l'est de l'Ukraine, faute d'accord avec l'armée russe sur un arrêt des tirs.

