Fiala amène le Wild en séries

Le Wild du Minnesota s’est officiellement qualifié pour les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH), dimanche, en vainquant les Sharks de San Jose 5 à 4 en prolongation au Xcel Energy Center.

Jared Spurgeon a fait dévier un tir de Kevin Fiala en période supplémentaire pour sceller l’issue du match.

Fiala a continué sur son impressionnante lancée en inscrivant quatre points. Le Suisse s’est aussi fait complice des réussites de Dmitry Kulikov et Matt Boldy, en plus d’avoir marqué le but égalisateur en troisième période.

L’attaquant de 25 ans compte six buts et 12 points à ses six derniers matchs.

Nick Bonino avait poussé le Wild dans les câbles en début de troisième période en faisant mouche en infériorité numérique. Rufolfs Balcers, Matt Nieto et Noah Gregor ont aussi démystifié Marc-André Fleury.

À son premier match dans la LNH, Thomas Bordeleau a récolté une mention d’aide sur la réussite de Balcers, au premier vingt.

James Reimer a connu de bien meilleures sorties, lui qui a alloué cinq buts en seulement 28 lancers devant la cage des «Requins».

Fleury n’a guère été plus impressionnant entre les poteaux du Wild avec 26 parades.