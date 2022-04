La pêche à l’espèce la plus prisée par les manieurs de canne est différente au printemps que plus tard en saison.

Dès vendredi prochain, le 22 avril, dans la majorité des zones, il sera permis de se lancer aux trousses des ombles et des truites qui ont égayé nos discussions et notre imaginaire tout l’hiver. En ce qui a trait à l’omble de fontaine, savez-vous ou vous rappelez-vous comment maximiser vos chances au cours des premières semaines suivant l’ouverture ? Je vous propose aujourd’hui plusieurs scénarios à la suite de questions ou de mises en situation. Parmi les choix énoncés, en vous rappelant que la pêche n’est pas une science exacte, tentez d’identifier quelle est la réponse la plus plausible. Vous trouverez le solutionnaire au bas de la page, imprimé à l’envers.

Photo courtoisie