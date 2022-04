La fin de la radio poubelle?

Montréal échappe à un fléau qui contribue à envenimer le climat social et à empêcher bien des initiatives à Québec, soit la radio poubelle, dont le règne chancelant pourrait bien s’achever, avec le départ prochain de « Jeff » Fillion de CHOI Radio X.

La « radio poubelle » est une expression qui déplaît à bien des animateurs de Québec, écœurés d’être placés dans le même panier que le parfait représentant de ce phénomène, « Jeff » Fillion.

Autrement que pour des considérations économiques, puisque ledit Fillion a ses fidèles, il est difficile de comprendre pourquoi il a pu revenir en ondes, en 2014, embauché par Bell Média pour animer à Énergie, à Québec.

Propos dégoûtants

C’était sept ans après avoir été condamné à verser 300 000 $ à Sophie Chiasson pour des propos diffamatoires.

Pendant les huit années où il a animé l’émission matinale à CHOI, Fillion a fait plusieurs victimes. Les poursuites ont totalisé plusieurs millions de dollars, la plupart se réglant hors cour. Les propos tenus, dévastateurs pour bien des gens, donnent des haut-le-cœur.

Fillion a d’ailleurs mis peu de temps à récidiver. En 2016, Bell l’a congédié pour un message inapproprié à Alexandre Taillefer.

Bien des dégâts

Depuis son retour à CHOI, il y a six ans, Fillion et ses acolytes tapent à répétition sur les projets de tramway et de transport en commun.

À l’automne 2020, la Ville de Québec a décidé de retirer ses publicités des ondes de la station pour des propos allant à l’encontre des mesures sanitaires. Plusieurs annonceurs ont suivi.

Polarisant, l’animateur ne fait pas dans la rigueur intellectuelle, mais dans le spectacle. Il minimise la pandémie et les effets du vaccin, tout comme la guerre en Ukraine, et j’en passe.

Mais Québec change et les gens en ont assez, faisait remarquer récemment la députée Catherine Dorion. Avec le départ de Fillion de Radio X, espérons que Québec puisse enfin passer à autre chose.