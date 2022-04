Les Blues font des Predators leur proie

Les Predators de Nashville ont-ils reçu le mémo que les Blues de St. Louis sont l’équipe de l’heure dans la Ligue nationale de hockey (LNH)? Chose certaine, ils ne s’attendaient certainement pas à s’incliner 8 à 3 devant leurs partisans, dimanche au Bridgestone Arena.

Après un premier vingt tranquille, au cours duquel les deux formations ont trouvé le fond du filet, les Blues ont décampé en période médiane avec sept buts, se dirigeant vers un neuvième gain consécutif.

Le défenseur Calle Rosen a notamment inscrit ses deuxième et troisième filets en carrière et son premier dans le circuit Bettman depuis 2018-2019. Jordan Kyrou et Brayden Schenn ont aussi brillé avec deux réussites, tandis que Vladimir Tarasenko a récolté trois points (deux buts, une mention d’aide).

Nathan Walker a marqué l’autre but des Blues. Le natif du Pays de Galles a atteint le plateau des 10 points pour la première fois de sa carrière.

Si ce n’était pas de cette période médiane catastrophique, les «Preds» auraient eu le meilleur sur leurs rivaux au pointage. Dante Fabbro a d’ailleurs été le seul à enfiler l’aiguille en troisième période.

Nick Cousins et Luke Kunin ont aussi battu Jordan Binnington, lui qui s’est démarqué avec 33 parades.

Juuse Saros a cédé son filet à David Rittich à la moitié du match. Les deux portiers ont alloué quatre buts, mais le premier a fait sept arrêts de plus (16) que son auxiliaire (9).

Les Sabres refont le coup aux Flyers

Au Wells Fargo Arena, les Sabres de Buffalo ont profité d’une performance inspirée de leurs canons à l’attaque pour vaincre les Flyers de Philadelphie 5 à 3.

Victor Olofsson et Tage Thompson ont tous deux fait mouche à deux reprises pour l’équipe de l’État de New York. Anders Bjork a complété la marque.

Olofsson a défendu son étiquette de spécialiste en avantage numérique en marquant ses deux filets avec l’avantage d’un homme. Le Suédois a ainsi retrouvé le plateau des 20 buts après une difficile saison dernière où il n’en avait inscrit que 13.

Quant à Thompson, l’une des révélations de l’année dans la LNH, il a été l’auteur du but gagnant. L’attaquant format géant a aussi fait scintiller la lumière rouge avec 32 secondes à faire au match, portant son total de la saison à 36.

La troupe de Mike Yeo a subi un cinquième revers consécutif et un deuxième en 24 heures contre les Sabres. Kevin Hayes, Noah Cates et Zack MacEwen ont enfilé l’aiguille pour les Flyers dimanche.