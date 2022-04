Les droits des transgenres s’invitent dans la campagne électorale australienne

Les droits des transgenres ont été propulsés au centre de la campagne électorale fédérale en Australie, après que le premier ministre a refusé de retirer le soutien de son parti à une candidate qui a fait des commentaires incendiaires sur la question.

La candidate du Parti libéral Katherine Deves a décrit les personnes transgenres comme étant « mutilées et stérilisées chirurgicalement » et a dit se sentir « dérangée » par le drapeau de la fierté, a révélé cette semaine le site d’informations News.com.au, citant d’anciens tweets.

Elle a également comparé son militantisme contre la participation d’athlètes transgenres à des compétitions sportives féminines à celui des personnes s’opposant aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, lors d’un débat l’année dernière, selon l’édition australienne du quotidien britannique le Guardian jeudi.

Mme Deves est cofondatrice de Save Women’s Sport Australasia, une organisation qui fait campagne pour que le sport soit « catégorisé par le sexe, et non par l’identité de genre », une question de plus en plus controversée à travers le monde, les instances sportives réfléchissant à leur position sur la participation des athlètes transgenres.

Mme Deves s’est excusée pour ses commentaires, mais cela n’a pas suffi à calmer les appels lancés au premier ministre Scott Morrison, y compris par des membres éminents de son parti, pour qu’il l’écarte de la liste des candidats au scrutin du 21 mai.

« Il n’y a pas de place dans un parti politique traditionnel pour le sectarisme », a déclaré sur Twitter le libéral Matt Kean, Trésorier de la Nouvelle-Galles du Sud, le plus grand État d’Australie.

« Les dirigeants politiques devraient condamner la persécution des personnes en raison de leur genre, et non y participer », a-t-il ajouté.

M. Morrison a confirmé samedi qu’il soutiendrait Mme Deves, déclarant qu’il ne se « joindrait pas à cet acharnement ».

Il est néanmoins revenu sur son soutien à un projet de loi d’un membre de son parti qui permettrait l’exclusion des personnes transgenres des sports non mixtes.

Les 17 millions d’électeurs australiens sont appelés aux urnes le 21 mai, comme tous les trois ans, pour élire leur parlement fédéral. Le chef du parti arrivé en tête sera désigné premier ministre.

Un certain nombre de sièges sont très disputés, suscitant l’inquiétude au sein du gouvernement Morrison que les propos de Mme Deves puisse nuire aux candidats du Parti libéral.