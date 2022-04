Lightning: Nikita Kucherov retrouve son jeu à l'approche des séries

Nikita Kucherov semble retrouver ses marques juste au bon moment pour le Lightning de Tampa Bay, qui sera en quête d’une troisième coupe Stanley consécutive ce printemps.

• À lire aussi: Coup à la tête de T.J. Oshie: Michael Pezzetta devra s'expliquer

• À lire aussi: Hurricanes: Frederik Andersen subira des tests

Après avoir raté près de trois mois d’activités au début de la saison, le Russe n’a inscrit que deux buts au mois de mars. Il a toutefois marqué deux fois, samedi dans un gain de 7 à 4 contre les Jets de Winnipeg, et sept fois à ses huit dernières sorties. Globalement, il totalise 16 points en 10 rencontres.

Le récipiendaire du trophée Art-Ross en 2018-2019 – remis au meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) – estime qu’il ne s’agissait que d’une question de temps avant que les choses ne débloquent. Il demeure toutefois critique, et malgré ses quatre points, samedi, il croit qu’il a été chanceux et qu’il peut faire encore mieux.

«Nous obtenions des occasions; ce n’est qu’une question de temps pour [que la rondelle] rentre, a-t-il commencé par dire selon le site The Athletic. Il faut rester positif et continuer à créer des occasions. À un moment donné, comme [samedi], des rebonds chanceux vont arriver. Tout d'un coup, j'ai quatre points. Mais je n'avais pas l'impression d'avoir fait quelque chose de spécial.»

En confiance

Malgré tout, ses coéquipiers sont bien heureux de ce qu’ils voient. Ils espèrent maintenant qu’il aura le même genre d’impact qu’en séries éliminatoires l’année dernière, lorsqu’il avait cumulé 34 points.

«Quand il est au sommet de son art, il est le meilleur joueur de la ligue, aucun doute là-dessus, a dit Victor Hedman. La façon dont il peut lancer la rondelle, faire des jeux, il est si bon pour trouver des gars – de son côté fort ou du revers.»

«C'est une question de confiance, a ajouté le capitaine Steven Stamkos. Beaucoup de gens oublient qu'il n'a pas beaucoup joué au hockey ces dernières années. Il revient de blessures assez importantes. C'est quelque chose qui prend du temps. On peut dire qu'il se sent beaucoup mieux physiquement et en termes de confiance. Lorsque la rondelle est sur son bâton, c'est généralement une très bonne chose pour nous.»

Retrouver son erre d’aller

Le Lightning a inscrit trois buts sans réplique samedi en troisième période pour se sauver avec la victoire. Ainsi, même si les joueurs n'ont pas maintenu le niveau d’excellence qu’ils souhaitaient cette saison, ces 20 minutes, combinés avec le retour en forme de Kucherov, sont porteurs d’espoir pour le club de la Floride.

«J’ai eu l’impression qu’on avait retrouvé notre façon de jouer en troisième, a lancé Stamkos. C'était le hockey auquel nous étions habitués. Jouer avec confiance et équilibre, faire les bonnes lectures et défendre solidement.»

Troisième dans la section Atlantique, le Lightning aura l’occasion de peaufiner son jeu lors des sept dernières parties de la saison régulière. Le prochain match aura lieu au Amalie Arena contre les Red Wings de Detroit, mardi.