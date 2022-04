Non vacciné, Tanner Houck n’affrontera pas les Blue Jays

Les Red Sox de Boston seront privés de Tanner Houck pour leur voyage à Toronto puisque le lanceur n’a pas été vacciné contre la COVID-19.

C’est ce que l’artilleur a lui-même expliqué au Boston Globe, dimanche. Il ne peut donc pas traverser la frontière puisque le Canada interdit l’entrée à tous les étrangers qui ne sont pas vaccinés adéquatement.

«Je crois que c’est un choix personnel pour tout le monde de l’avoir ou non. C’est tout ce que je dirai à ce sujet», a expliqué le gaucher, qui devait être sur la butte mardi, selon la rotation.

«Je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir amorcer ce match, a-t-il ajouté à propos de son absence. Mais lors des matchs que je pourrai commencer, je prévois de me donner à 100 % pour cette équipe et encore plus. Tout ce que je peux faire pour cette équipe pour les aider à gagner, je le ferai.»

Houck, 25 ans, en est à sa troisième saison dans les ligues majeures. Il montre jusqu’ici une moyenne de points mérités de 3,00 et une fiche de 1-0 en deux matchs. Il a accordé en moyenne 2,94 points en 23 matchs depuis ses débuts.