Poutine a peur de perdre

Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine et son gouvernement envisagent avec sérieux la possibilité de perdre la guerre en Ukraine.

Les faibles progrès sur le terrain et la défaite dans la bataille de Kyïv ont fait comprendre à Poutine que quelque chose ne fonctionnait pas avec l’armée russe

Photo AFP

Le naufrage du croiseur Moskva, un des fleurons de la marine russe, probablement coulé par des missiles ukrainiens, montre une fois de plus l’infériorité de l’armement russe.

Bref, l’armée russe peine devant les Ukrainiens armés par les pays de l’OTAN. Plus le temps passe, mieux les troupes ukrainiennes seront armées, et plus il sera difficile de les vaincre.

Conséquences imprévisibles

D’où, vendredi, la menace pressante expédiée de Moscou à Washington : cessez de fournir de l’armement moderne à l’Ukraine, sinon gare aux conséquences imprévisibles.

Photo AFP

Le président Zelensky a averti que Poutine pourrait utiliser des bombes chimiques ou des missiles nucléaires tactiques.

Bombardements accrus

Sur le terrain, les bombardements redoublent, en particulier sur l’est de l’Ukraine (voir carte ci-bas). Les Ukrainiens disent avoir intercepté des missiles tirés sur Odessa et Lviv.

Selon les experts militaires, l’intensité des bombardements marque l’imminence de l’attaque générale russe sur la zone du Donbass.

Les infrastructures économiques seraient plus particulièrement visées dans cette nouvelle vague de bombardements.

Photo AFP

Selon Zelensky, les troupes russes en territoire conquis pourchasseraient les Ukrainiens liés à l’armée ou aux agences du gouvernement. Plusieurs groupes de résistants seraient actifs dans les régions occupées aux abords de la mer Noire.