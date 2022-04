Un brin de nostalgie...

Même sans mesures sanitaires restrictives, l’atmosphère de Pâques demeure plombée par la pandémie.

Nous gérons les risques, au grand dam de ma Vieille qui se voyait déjà recevoir famille et amis à sa table.

Pour ceux issus de ces générations ayant observé à la lettre les rites de l’Église catholique, Pâques revêt encore un caractère solennel et des traditions que j’ai connues, enfant.

C’était avant l’ère des semaines de relâche. Nous n’avions pas eu de vacances depuis Noël et attendions ce congé pascal avec impatience.

Avant d’assister à l’office du Vendredi saint, nous passions au confessionnal en attendant notre tour en rang.

Ce qui me donnait le temps de réfléchir aux péchés que j’aurais bien pu commettre, en révisant l’Acte de contrition que je n’ai jamais réussi à retenir et que je bafouillais devant le curé bourru et expéditif.

Une fois ce devoir accompli, selon les caprices de la météo, nous sortions jouer dehors ou regardions Ben Hur pour la énième fois à la télévision. Un temps suspendu... Bien avant les jeux vidéo, tablettes, ordinateurs, magasins, épiceries et succursales de la SAQ toutes portes ouvertes.

Avant les dépanneurs et les guichets automatiques.

Pâques frettes ou printanières

Le dimanche matin, nous étrennions nos manteaux légers, petites chaussures vernies, chapeaux et gants blancs, vestes et cravates pour les garçons.

Après la messe, enfin le chocolat !

Le bonheur d’ouvrir la boîte dans laquelle reposait un œuf, une poule ou un lapin, sur un lit de fausse paille en papier qui fleurait le sucre vanillé. Belle friandise que nous dégusterions lentement pour faire durer le plaisir.

Ces Pâques-là appartiennent au passé...

Pas que l’on s’ennuie du rituel religieux, mais si tout l’aspect commercial de la fête était évacué, est-ce que Pâques passerait dans le beurre ?

Que reste-t-il de Pâques en 2022 ? Les fleurs et le chocolat ?

En ce dimanche, vivons et oublions quelques instants ces temps tourmentés.

Je vous souhaite de très joyeuses Pâques !