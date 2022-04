Une demande en mariage en direct à Star Académie

Une spectatrice de la demi-finale de Star Académie a eu droit à une surprise de taille dimanche, alors qu’elle assistait avec son conjoint à l’avant-dernier Variété de la saison.

• À lire aussi: Eloi et Krystel en finale

Après un medley de chansons de mariage interprété par les Académiciens, l’animateur Marc Dupré a invité les couples dans la salle à s’embrasser dans le cadre d’une «bisou-cam».

Le jeu s’est terminé lorsque Danièle Francoeur a donné un bec à son conjoint Alain Pedneault. C’est à ce moment que Marc Dupré a directement interpellé Danièle, visiblement surprise que l’animateur connaissait son prénom.

Marc Dupré a alors avoué que la «bisou-cam», n’était qu’un prétexte pour inviter le couple sur scène. L’animateur a d’abord affirmé qu’Alain avait effectué une demande spéciale à l’émission, pour que les Académiciens interprètent une chanson que sa conjointe aimait beaucoup.

Une fois sur la scène de Star Académie, Alain a pris Danièle par surprise en mettant le genou au sol et en lui demandant sa main.

Très émue et étonnée, Danièle Francoeur a dit oui, au grand bonheur de son conjoint et de tout le public de Star Académie qui a pu voir en direct ce moment romantique et touchant.

Pour voir l’extrait de Star Académie, visionnez la vidéo ci-haut.