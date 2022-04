Si l’on aspire tous à vivre heureux et à atteindre le bonheur, la vie étant ce qu’elle est, il n’est pas toujours facile d’y accéder. Dans leur ouvrage, les deux auteures suscitent une belle réflexion sur l’idée de prendre le temps de vivre paisiblement, en parfait équilibre, sans stress, tout en étant en accord avec ses propres valeurs.

Changer son rythme de vie en s’éloignant du stress et en faisant abstraction du chaos, voilà l’essentiel­­­ du message que souhaitent transmettre les auteures Maxime Morin et Cathia Morin. C’est ce qu’elles appellent le slow living. Dans notre société tumultueuse, axée sur la performance et où l’on a souvent peine à prendre le temps de respirer, cela peut sembler utopique. Certes ! Néanmoins, il est possible de tendre vers une meilleure qualité de vie, même s’il faut toujours se surpasser et en faire davantage, car après tout, la vie est si courte qu’il est temps d’apprendre à apprécier chaque instant­­­. C’est ainsi que l’on arrivera à savourer l’instant présent et à vivre pleinement.

En résumé, ce livre, ponctué de témoignages de ceux qui en font trop, propose des clés permettant d’accéder à une certaine paix intérieure. Parfois, il peut suffire de dix minutes par jour pour se centrer, se connecter à ses émotions ou méditer pour ensuite être plus productif.

Le pouvoir de changer

Les auteures rappellent que le pouvoir de changer son style de vie ne dépend pas des autres, il est plutôt entre nos mains. Ainsi, on évoque l’idée de faire des choix en favorisant ceux qui comptent véritablement à nos yeux. D’emblée, il faut apprendre à se questionner. Suis-je en harmonie ? Suis-je en équilibre ? Est-ce que mes activités actuelles correspondent à ma mission de vie ? Si on répond par la négative, il faut prendre le temps de bien cerner ses propres besoins et ensuite entreprendre des actions en modifiant son style de vie pour finalement donner un sens à sa vie.

Vivre heureux et cultiver le bonheur­­­ ne se fait pas facilement. Pour s’en approcher, il faut le vouloir, être authentique et prêt à changer des choses, même si cela signifie sortir de sa zone de confort.

Vivre en santé

Photo courtoisie

Faire de l’exercice et s’adonner à une activité physique ou sportive, on le sait tous déjà, c’est bon pour notre santé physique. Dans son livre, l’auteur, qui a enseigné l’éducation physique pendant une trentaine d’années, insiste sur le fait que l’exercice, c’est aussi bon pour notre esprit. La fameuse citation « un esprit sain dans un corps sain », qui signifie atteindre un certain équilibre entre le corps et l’esprit. Comme on a souvent entendu que l’exercice physique avait un effet positif sur notre humeur et qu’il aiderait à combattre le stress et l’anxiété, l’auteur explique qu’il a aussi un effet sur notre activité cérébrale et notre cerveau. Si l’exercice a une incidence positive sur nos muscles et notre cœur, il en est de même pour notre cerveau. Selon certaines études, l’exercice et le sport pourraient protéger nos fonctions cognitives et notre mémoire et prévenir certaines maladies, comme l’Alzheimer et le Parkinson, en plus d’agir à la manière d’un antidépresseur.

D’ailleurs, une seule séance d’exercice modéré améliore les fonctions cognitives chez les personnes de 60 ans et plus. C’est à tout le moins ce qu’ont démontré des tests de résonance magnétique. L’auteur, qui décortique dans son livre tous les effets de l’exercice sur notre corps et nos neurotransmetteurs, propose un plan de remise en forme en 15 jours, invitant chacun, même ceux qui ont délaissé l’activité physique au fil du temps, à renouer avec l’exercice pour vivre en meilleure santé et augmenter sa qualité de vie.

Pour une vie plus sereine

Photo courtoisie

Avez-vous envie de vivre plus sereinement ? Si c’est le cas, la méditation est tout indiquée. Vous ne savez pas par où commencer ? Parmi la multitude de livres traitant de méditation, il peut effectivement être difficile de s’y retrouver. Ici, l’auteur, Fabrice Midal, qui enseigne la méditation depuis une vingtaine d’années, propose une initiation à la méditation pour les débutants. D’emblée, on propose 35 méditations à télécharger sur votre téléphone. Si ce n’est pas votre truc, le livre en soi explore toutes les façons de faire, en plus d’en expliquer les bienfaits. Parmi ceux-ci, on sait, pour la plupart, que la méditation sert à apaiser le corps et l’esprit et à choisir le calme et la sérénité. Elle sert également à ouvrir son cœur, à retrouver sa confiance, à garder son équilibre, à vivre pleinement l’instant présent, à savourer la vie, à faire face au stress, à la colère, aux émotions et aux difficultés de la vie. Les bienfaits sont aussi démontrés sur le corps. La méditation préviendrait les déficiences cognitives, le vieillissement biologique, en plus de réduire l’anxiété, la pression artérielle et les risques associés à la dépression. Elle serait aussi salutaire pour les problèmes cardiaques. Des études démontrent que la méditation aurait également un effet sur le rapport à la douleur. Chose certaine, pratiquer la méditation améliore la qualité de vie en fonction du temps que l’on y consacre. L’auteur prévient que son livre n’est pas un mode d’emploi, mais bien un univers à explorer. À chacun de choisir la méthode qui lui convient.