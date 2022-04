Atteint d’un cancer de l’œil, il joue le tout pour le tout

Un jeune père de famille refuse de baisser les bras même s’il vit un cauchemar perpétuel depuis qu’il est atteint d’un rare cancer agressif, le forçant à déménager à plusieurs reprises pour des traitements qui n’ont toujours pas été concluants.

Jimmy Turcotte s’apprêtait à « repartir à zéro », en janvier 2021, lorsqu’il a déménagé au Saguenay avec sa conjointe Jessika et leur fille de 1 an, Olivia, pour le travail.

Mais à peine quelques semaines après s’être installé, le père de 30 ans a appris qu’il souffrait d’un mélanome de l’uvée, un rare cancer de l’œil qui touche annuellement environ 60 personnes au Québec.

Photo courtoisie

Des traitements de radiothérapie locale ont été effectués pour réduire la tumeur dans son œil.

Mais on lui a rapidement découvert des métastases au foie, faisant passer la maladie au stade 4. On ne lui donnait pas plus d’un an à vivre.

« On m’a dit qu’il n’y avait pas de traitement pour en guérir. Ça a été atroce, mon monde venait de s’effondrer », confie M. Turcotte au Journal.

Des espoirs brisés

En juillet 2021, le jeune homme a testé l’immunothérapie dans le seul but de pouvoir étirer son espérance de vie. Mais il a dû y mettre fin parce que le traitement s’attaquait à ses organes.

Une lueur d’espoir s’est ravivée quand il a découvert le Tebentafusp, un médicament prometteur disponible à Toronto.

Le couple a donc vendu sa nouvelle demeure pour s’établir à Victoriaville et se rapprocher de sa mère et de la Ville Reine.

Pendant quatre mois, Jimmy Turcotte se rendait à Toronto une fois par semaine pour suivre le traitement censé stabiliser son cancer.

« Les médecins m’ont appelé pour me dire que ça fonctionnait bien, j’en braillais. J’étais tellement content que je l’ai annoncé à tout le monde ! », se rappelle-t-il.

Mais la joie a été de courte durée. À la fin février 2022, on lui a annoncé qu’on a sauté trop vite aux conclusions. Il a désormais des métastases dans la colonne vertébrale.

Sans relâche

Jimmy Turcotte joue désormais le tout pour le tout. Il a emménagé à Toronto pendant un mois pour participer à une étude clinique expérimentale aux côtés de six autres Canadiens, qu’il continue maintenant à partir du Québec.

« Au début, je ne voulais pas servir de cobaye, explique-t-il. Mais après plusieurs mois de combat, je me suis rendu compte que si personne ne le faisait, jamais on ne fera avancer la recherche. »

« C’est ma fille et ma femme qui me donnent la force de me battre. Je n’abandonnerai pas. Si ça ne fonctionne pas, on va trouver un plan D ou E », lance l’homme, soulignant avoir dépassé le pronostic de survie qu’on lui donnait à l’époque.

Un GoFundMe a été lancé pour aider Jimmy Turcotte à couvrir les dépenses liées à ses traitements et aux besoins de sa famille.

Le mélanome de l’uvée ou oculaire

Prévalence annuelle

Canada : Environ 200 nouveaux cas

Québec : Entre 60 à 70 nouveaux cas

Symptômes

Vision floue

Baisse de vision

Ombres ou taches dans le champ de vision

Flashes lumineux

Difficulté à regarder une zone spécifique du champ de vision

(Ces symptômes ne sont pas spécifiques au mélanome oculaire)

Taux de survie après 10 ans

Stade 1 : 88 %

Stade 2 (A) : 80 %

Stade 2 (B) : 68 %

Stade 3 (A) : 45 %

Stade 3 (B) : 26 %

Sade 3 (C) : 21 %

Stade 4 : 0 %

4,5 mois à 17 mois = durée de survie médiane pour les personnes dont la maladie est métastatique

Sources : Société canadienne du cancer et CHUM