Disparition d’un sexagénaire à Montréal

La police de Montréal a demandé l’aide du public afin de retrouver Peter Nelley, un homme de 60 ans qui n’a pas donné signe de vie depuis dimanche.

Le sexagénaire a été aperçu pour la dernière fois vers 12 h 30 dans le quartier de Pointe-aux-Trembles. Selon la police, il aime fréquenter les restaurants des chaînes Tim Hortons et McDonald.

Puisque l’homme éprouve des problèmes de santé, il pourrait sembler désorienté.

M. Nelley a été décrit comme étant un homme à la peau blanche mesurant 1,75 m (5’ 9’’), pesant 71 kg (155 lb) et qui a des cheveux bruns et gris avec un début de calvitie. Il a les yeux pers et il lui manque des dents à la mâchoire du haut.

L’homme aurait une démarche particulière, lui qui tient son épaule droite plus basse que l’épaule gauche, a souligné la police.

Quiconque l’aperçoit est invité à contacter le 911.