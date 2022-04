[EN DIRECT] 54e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

L'invasion russe en Ukraine se poursuit pour une 54e journée, alors que plusieurs villes sont toujours la cible de bombardements.

Voici les derniers développements, minute par minute

6h48 | L'Ukraine publie une vidéo d'un proche de Poutine arrêté

Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont publié lundi une vidéo du député et homme d'affaires ukrainien Viktor Medvedtchouk, proche de Vladimir Poutine et récemment arrêté, demandant à être échangé contre les soldats et civils de la ville assiégée de Marioupol.

5h36 | Pas d'évacuation de civils pour une 2e journée consécutive

AFP

Aucun couloir humanitaire ne sera mis en place lundi pour l'évacuation des civils des zones de combats en Ukraine, ont annoncé les autorités ukrainiennes pour la deuxième journée consécutive, accusant la Russie de «blocage» et de bombarder des convois.

5h25 | Au moins sept morts dans de puissantes frappes sur Lviv

AFP

Au moins sept personnes ont été tuées et 11 autres blessées dans de puissantes frappes russes aujourd’hui sur Lviv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine d'ordinaire relativement épargnée par les combats, ont annoncé les autorités locales.