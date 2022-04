Hockey: ces jeunes peuvent poursuivre leur rêve grâce à une bourse de 10 000$

Le hockey, c’est beaucoup plus que le sport officiel du Canada. Il représente des souvenirs d’enfance, des amitiés, des moments forts passés en famille et une façon de se dépasser.

Pourtant, le hockey peut être coûteux et difficile d’accès pour certaines familles et communautés à travers le pays. Heureusement, le programme «La passe à la relève Kruger» permet de pallier ce problème et de donner à tous et toutes accès à la patinoire, et ce, quel que soit leur profil.

Pour la deuxième année consécutive, cette initiative généreuse et rassembleuse vient en aide de manière concrète à des dizaines de jeunes partout au pays.

Un coup de pouce bien mérité

Le programme «La passe à la relève Kruger» a été conçu pour permettre aux jeunes joueurs et joueuses des associations de hockey à travers le Canada de pratiquer leur sport favori. Kruger remet 10 000$ à chacune des 15 associations de hockey mineur choisies à travers le Canada afin d’offrir de l’aide financière aux familles des jeunes qui en ont le plus besoin. Les fonds servent à compenser le coût des frais d’inscription pour la saison.

Pour profiter de cet important don en argent, les associations de hockey doivent être nommées par les membres de leur communauté. Des parents, des grands-parents, des entraîneurs et même de simples citoyens pouvaient inscrire une association qui, selon eux, méritait de gagner. Un comité de juges s’est penché sur chaque candidature de manière sérieuse afin de choisir les 15 équipes gagnantes.

Voici les critères que devaient remplir les associations pour poser leur candidature: REJOINDRE les membres de la communauté qui ont besoin d'une aide financière INSPIRER les jeunes à tomber amoureux du sport SOUTENIR les jeunes afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves grâce au sport ENCOURAGER la diversité et l'inclusion dans la communauté par le biais d'initiatives de hockey X

Un montant impressionnant

En 2021, Kruger a donné 200 000$ à 20 communautés de hockey à travers le Canada. Cette année, la compagnie bonifie son programme en offrant un don supplémentaire de 200 000$ comprenant 150 000$ pour 15 associations de hockey (à raison de 10 000$ chacune).

Voici les associations de hockey qui ont profité des bourses de 10 000 $: NDG / Québec Saguenay / Québec Cape Breton Female / Nouvelle-Écosse Canadian Blind Hockey / Ontario Thompson / Manitoba Découvrez la liste complète En savoir plus

Un sport tourné vers l’avenir

Que ce soit en raison du manque de représentation ou de manque de fonds, de nombreuses familles canadiennes et québécoises sont sous-représentées au hockey. Lorsqu’il s’agit d’aider les enfants canadiens à bénéficier d’une chance équitable d’atteindre leurs objectifs de hockey, chaque passe compte: sur la glace et en dehors!

C’est pourquoi cette année Kruger offrira 50 000$ supplémentaires à l’une des 15 associations gagnantes grâce au tout nouveau programme «La deuxième passe à la relève», qui a pour objectif d’encourager la diversité et l’inclusion dans les communautés canadiennes grâce au hockey.

Pour remporter cette bourse spéciale, l’équipe devait démontrer aux juges de quelle façon elle comptait utiliser les fonds pour encourager la diversité et l’inclusion dans leur communauté. L’association gagnante sera dévoilée le 14 avril prochain. Ne manquez pas son dévoilement!

Apprenez-en plus sur le programme en visionnant cette vidéo:

Chaque passe compte. Partagez l’initiative «La passe à la relève Kruger» dans votre entourage et contribuez à faire des athlètes de demain!