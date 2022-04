Les Flyers poursuivis par deux employés malades

Deux employés des Flyers de Philadelphie ont intenté une poursuite contre l’équipe, alléguant être tombés malades en raison de leur exposition à des produits cancérigènes au centre d’entraînement du club.

Les thérapeutes sportifs Jim McCrossin et Sal Raffa ont travaillé pendant 18 ans ensemble dans les installations des Flyers à Voorhees, au New Jersey. L’an dernier, les hommes de 64 et 42 ans respectivement ont reçu des diagnostics de maladie du sang incurable et de cancer presque identique.

Au nom des deux anciens collègues et leurs épouses, la firme d’avocats Kline & Specter a déposé une poursuite devant un tribunal de Philadelphie. Elle affirme que les hommes ont contracté leurs maladies en raison d’une exposition excessive à des produits cancérigènes émis par les surfaceuses de patinoire, communément appelées les Zambonis.

Évitable?

Toujours selon la poursuite, McCrossin et Raffa auraient ingéré de manière intensive des produits chimiques en raison d’un système de ventilation inapproprié.

Les machines utilisées pour couper et nettoyer la glace étaient entreposées à côté de la salle d’entraînement où les deux plaignants ont passé la majorité de leur temps lors des deux dernières décennies.

Il est également allégué que les Zambonis étaient alimentées par de l’essence et/ou du carburant contenant des produits cancérigènes pendant leur fonctionnement. De plus, les machines seraient restées en marche dans un environnement qui n’avait pas le système de ventilation approprié pendant de longs moments après avoir travaillé sur la patinoire.

«Jim McCrossin et Sal Raffa sont des personnalités aimées dans l’univers sportif de Philadelphie et c’est un honneur de les représenter», a déclaré Kline & Specter dans une missive remise au blogue sportif «Crossing Broad».

«Leurs diagnostics sont tragiques. Leur exposition à des composés toxiques sur leur lieu de travail était inutile et évitable.»

Les Flyers n’y croient pas

Dans un bref communiqué remis à «Crossing Broad», les Flyers ont indiqué ne pas croire les allégations de leurs employés.

«La sécurité de nos employés et des gens qui viennent au Flyers Training Center, ainsi que dans tous nos installations, est toujours une priorité absolue pour nous. Nous avons examiné les allégations faites pas Jim McCrossin et Sal Raffa pendant plusieurs mois et nous pensons qu’elles sont sans fondement. Au-delà de cela, nous ne pouvons pas commenter davantage étant donné que cette affaire est en litige.»