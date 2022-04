Météo: jusqu’à 15 cm de neige dès lundi soir

La neige n’a toujours pas dit son dernier mot, alors que jusqu’à 15 cm de neige devrait tomber sur différents secteurs de la province.

Un duo de systèmes, l’un provenant de la côte est américaine et l’autre des Grands Lacs, devrait survoler la province dès lundi soir, apportant majoritairement de la pluie dans le sud de du Québec et un peu plus de flocons en arrivant vers l’est.

Québec pourrait potentiellement ajouter jusqu’à 5 cm à son tapis neigeux dans la nuit de lundi à mardi. Étant donné que le mercure sera au-dessus du point de congélation, la neige risque d’être assez lourde et mouillée. Celle-ci sera balayée par des rafales allant jusqu’à 70 km.

«Montréal pourrait aussi recevoir des flocons, mais ils devraient se changer en pluie plus la journée avance, en tenant compte de la température», a ajouté la météorologue Maja Rapaic, météorologue pour Environnement Canada, en entrevue avec l’Agence QMI.

La métropole devrait aussi recevoir des rafales allant jusqu’à 70 km/h. Des pannes de courant sont à prévoir.

Les régions du nord-est de la province, qui accumulent les records de neige accumulée depuis le début de la saison hivernale, devraient encore recevoir une bonne bordée au cours des prochaines heures. Une quinzaine de centimètres sont attendus en Minganie, dans l’est de la Côte-Nord et au Saguenay.

«C’est quand même assez courant à ce temps-ci de l’année pour ces secteurs d’avoir de bonnes quantités de neige», a soutenu Mme Rapaic.

Autre région habituée aux flocons printaniers, la Gaspésie devrait, cette fois-ci, se contenter de 2 à 4 cm de neige mardi matin, mais celle-ci pourrait d’accompagner d’un épisode de pluie verglaçante.