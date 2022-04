Paolo Noël: cinq temps forts d’une carrière bien remplie

Voici cinq œuvres ou moments marquants de la carrière de Paolo Noël, véritable touche-à-tout du monde du spectacle québécois.

Premiers succès

Après avoir fait ses débuts dans les cabarets à la fin des années 1940, Paolo Noël enregistre un premier album de quatre chansons au début des années 1950. Il connaît ses premiers grands succès au palmarès en 1956 avec Vierge Marie et Ma prière, suivis deux ans plus tard de La chanson du petit voilier.

Music-Hall

Alors que sa carrière de chanteur de charme prend son envol, Paolo Noël a fait ses débuts à la télévision en 1954 dans l’émission de variétés Music-Hall, sur les ondes de Radio-Canada. Au fil des ans, il animera Musique en tête et la quotidienne Toast-café à Télé-Métropole, Music-Hall des jeunes, et participe aux débuts des Tannants de chez nous, avec Pierre Marcotte et Gilles Latulippe.

Il a même été élu Monsieur Radio-Télévision au gala des artistes de 1968.

Omertà

Photo Jan Thijs

Paolo Noël s’est aussi distingué comme acteur, tant au petit qu’au grand écran. À la fin des années 1990, il a tenu le rôle du tueur à gages Tony Potenza dans la série télé Omertà : La loi du silence – on lui doit notamment la célèbre réplique « Décalisse le caniche ». Il a revisité ce personnage en 2012 dans le film Omertà, qui mettait également en vedette René Angélil.

Les doigts croches

En 2009, Paolo Noël fait un retour remarqué au cinéma dans Les doigts croches, une comédie dramatique réalisée par Ken Scott (Starbuck) dans laquelle il joue aux côtés de Roy Dupuis, Patrice Robitaille, Claude Legault et Jean-Pierre Bergeron. Le film raconte l’histoire de cinq petits bandits sans envergure qui doivent parcourir le chemin de Compostelle pour récupérer le butin d’un vol commis quelques années plus tôt.

Ses autobiographies

Photo d'archives, Agence QMI

Paolo Noël a aussi raconté sa vie dans les livres Entre l’amour et la haine – De l’orphelinat au succès (publié en 1980), Entre l’amour et l’amour, ainsi tourne le vent, tourne la vie (1982) et J’ai mordu dans la vie et la vie m’a mordu (2012). Les trois tomes de cette autobiographie se sont vendus à plus de 150 000 exemplaires.

