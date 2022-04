Quand la susceptibilité prend le dessus

Depuis que mon mari m’a quittée pour une plus jeune, mon image de moi s’est réduite en poussière et ma patience avec mon entourage en a pris un coup. J’ai d’abord dû rompre avec ma meilleure amie qui, plutôt que de me consoler en m’écoutant, s’est mise à m’expliquer pourquoi mon mari m’avait quittée. Elle invoquait ma sévérité envers lui quand il ne faisait pas, ou oubliait de faire, ce que je lui avais demandé, ou qu’il osait exprimer une opinion que je n’aimais pas.

Quand je lui ai demandé d’où lui venait cette information, elle m’a répondu qu’elle l’avait rencontré à plusieurs reprises dans l’édifice où ils travaillent tous deux et qu’il s’était confié en disant que j’étais susceptible au point de faire des drames avec des riens. Et sur le même ton, elle a continué en disant qu’elle-même trouvait que j’étais trop susceptible, que je prenais la mouche pour toutes sortes de niaiseries sans importance, et que je me fâchais souvent avec mes amies pour de simples remarques que j’avais mal prises.

Je ne comprenais pas pourquoi elle me sortait ça maintenant, alors que j’avais plus besoin d’un soutien moral que de commentaires désobligeants. Pourquoi ne m’en avait-elle jamais parlé avant ? Ce à quoi elle n’a pas su quoi répondre. J’ai, du moins je le pense, gardé mon calme, mais je ne l’ai plus jamais rappelée, pas plus que je n’ai répondu à ses messages téléphoniques.

Mais a-t-elle raison ? Suis-je à ce point invivable ? Si oui, pourquoi ni mon ex ni elle ne m’en ont-ils jamais parlé avant ? Je me sens comme une moins que rien et je m’isole de plus en plus, tout en restant convaincue que ce n’est pas très sain de faire ça. Pouvez-vous m’aider ?

F.B.

Vous avez raison de mentionner que votre volonté de vous isoler dans les circonstances n’est pas une réaction saine. Ce n’est pas en évitant de faire face à un problème qu’on le règle. Aurait-on évité de vous mettre face à votre réalité par crainte de votre réaction justement ?

Il y aurait lieu de prendre un pas de recul pour analyser le fond de votre personnalité pour voir si vous ne correspondriez pas à l’un des trois types de personnalités identifiées comme sujettes à l’hypersensibilité : « les timides qui n’ont pas une estime d’eux-mêmes suffisante ; les narcissiques qui pensent être supérieures aux autres et avoir droit à un traitement de faveur ; et les sensitifs paranoïaques qui se sentent toujours persécutés. »

Quel que soit votre profil personnel, le résultat de cette hypersensibilité débouche sur la souffrance, et c’est justement cette souffrance que vous devriez identifier en vous pour vous en défaire, et ensuite rectifier votre comportement avec les autres. Trouvez en vous le courage d’agir en ce sens, car il en va de votre paix intérieure et votre bonheur futur.