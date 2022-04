Saison terminée pour Dylan Larkin

La saison du capitaine des Red Wings de Detroit Dylan Larkin est terminée puisqu’il a subi une opération à un muscle des abdominaux, lundi.

Larkin avait pourtant participé aux matchs des siens, dimanche, étant blanchi en plus de 20 minutes sur la glace. Récemment, il semblait toutefois incommodé par quelque chose. Il a été limité à un filet et une mention d’aide à ses cinq plus récentes sorties, montrant un différentiel de -11 au cours de cette séquence.

Les Red Wings ne participeront pas aux séries éliminatoires toutefois, de sorte que le moment choisi pour cette opération, qui nécessitera de huit à 10 semaines de repos, permettra à Larkin d’amorcer sa préparation estivale plus tôt.

Cette saison, Larkin, 25 ans, a totalisé 31 buts et 69 points en 71 rencontres, des sommets au sein de l’équipe du Michigan. En sept campagnes avec l’équipe, il a marqué 147 buts et a amassé 358 points en 504 parties.