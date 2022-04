Thomas Bordeleau récolte un point à son 1er match

Thomas Bordeleau a poursuivi sa progression rapide, dimanche soir, en obtenant son premier point à ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Sharks de San Jose.

C’est un excellent travail en échec-avant aux dépens de l'attaquant du Wild du Minnesota Frédérick Gaudreau, derrière Marc-André-Fleury, qui a permis à Bordeleau de créer le revirement menant à un but des siens. Rudolfs Balcers a mis la touche finale.

«Je me souviens juste d’avoir pris la rondelle dans le coin, puis d’avoir essayé de la passer au défenseur à la pointe, a expliqué Bordeleau, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey [LNH].

«Puis, j’ai levé les yeux et j’ai vu l’autre attaquant du Minnesota, et je me suis dit: "oh, ce n’est pas vraiment un bon jeu". Mais d'une manière ou d'une autre, la rondelle s’est rendue; j’ai été chanceux et mon coéquipier a juste réussi un bon tir.»

L’effort de Bordeleau a toutefois été vain. Le Wild l’a emporté 5 à 4 en prolongation. Il a néanmoins été en mesure de constater lui-même sur la glace la différence entre le hockey universitaire, le hockey de la Ligue américaine et celui de la LNH.

Après ce baptême de feu, Bordeleau souhaite maintenant acquérir un maximum d’expérience d’ici la fin du calendrier régulier. L’équipe de la Californie a sept matchs à jouer avant de conclure sa saison et est officiellement éliminée.

«Les gars exécutent plus vite, a analysé Bordeleau. Quand tu commets [une erreur], ils capitalisent beaucoup plus que dans le hockey universitaire. Ainsi, c’est assurément un processus d’apprentissage. J’essaie simplement d’obtenir le plus d’expérience possible, le plus rapidement possible.»

La troupe de Bob Boughner, qui a perdu ses 10 dernières sorties, tentera de retrouver le chemin de la victoire en accueillant les Blue Jackets de Columbus, mardi.