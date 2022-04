Transport collectif dans les couronnes de Montréal: deux mondes différents

La couronne nord de Montréal affiche un retard de cinq à sept ans sur la Rive-Sud dans le développement du transport collectif, selon un retraité de la STM devenu un ardent militant pour l’amélioration des services.

«C’est beaucoup plus développé sur la Rive-Sud parce qu’il y a notamment des circuits plus petits (15 minutes) pour que les gens puissent aller magasiner, on n’a pas ça ici, c’est est-ouest et nord-sud», a expliqué Richard Chrétien, qui a fait part de ses doléances l’an dernier, dans un mémoire, à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et, dans une lettre, au ministère des Transports.

«Si tu pars de Saint-Gérard-Majella (secteur de L’Assomption) et que tu vas au stationnement incitatif à la gare du train de l’est à Repentigny, ça prend une heure cinq minutes à peu près, a déploré le Repentignois de 68 ans. Dans le secteur L’Assomption, il manque juste un guide touristique dans les autobus!»

Outre la longueur des trajets et leurs tracés, M. Chrétien déplore aussi que la gratuité du transport collectif soit pratiquement absente sur la couronne nord, alors que sur la Rive-Sud, elle est déjà implantée dans plusieurs secteurs.

Après vérification, nous avons pu confirmer que les services locaux de La Prairie, Candiac, Saint-Philippe, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Chambly, Richelieu, Carignan, Marieville, Saint-Mathias-sur-Richelieu et Sainte-Julie sont gratuits.

Sur la couronne nord, seul le service local de Saint-Jérôme est actuellement gratuit, dans le cadre d’un projet pilote d’un an commencé en octobre dernier.

«Pourquoi ils ont a été capables de le faire sur la Rive-Sud et pas sur la Rive-Nord?» se questionne M. Chrétien, qui est le récipiendaire du prix du Citoyen mobile de l’année 2021 de Trajectoire Québec, un organisme qui représente les intérêts de citoyens en matière de transport collectif.

«L’achalandage a fortement augmenté sur la Rive-Sud grâce à la gratuité», ajoute-t-il.

Initiatives à venir?

Le dossier du transport collectif dans l’est de la couronne nord fera l’objet d’un forum auquel participeront des décideurs municipaux et provinciaux ainsi que des représentants d’exo, à Repentigny, à la fin mai.

Des solutions devraient y être discutées, mais en attendant certains élus partagent le constat de M. Chrétien.

«Honnêtement, on n’a pas une offre de service très plaisante», admet sans hésiter un d’entre eux Sébastien Nadeau, maire de L’Assomption et préfet de la MRC du même nom qui comprend, outre L’Assomption, les villes de Repentigny, Charlemagne, L’Épiphanie et Saint-Sulpice. «Le jour où il y aura un bon service, je garantis que j’embarque dans la gratuité», a-t-il ajouté.

Des chiffres à l’appui?

Selon le plus récent rapport annuel d’exo, l’entité qui assure le transport collectif par trains et autobus dans la Communauté métropolitaine de Montréal, il y avait, au 31 décembre 2020, 155 circuits d’autobus sur la couronne sud, mais seulement 87 sur la couronne nord.

exo soutient toutefois qu’il faut interpréter ces données avec prudence étant donné les différences quant au nombre de villes et d’habitants desservis, notamment.

Les deux régions n’ont pas les mêmes trames urbaines non plus, selon Jean-Maxime St-Hilaire, conseiller en relations médias pour exo.

«Les lignes sont souvent plus longues sur la couronne nord, ce qui peut expliquer qu’elles soient moins nombreuses, a expliqué M. St-Hilaire. Une seule et même ligne couvre un plus large territoire.»

Dans le rapport d’exo, la couronne nord comprend les secteurs L’Assomption, Laurentides et Terrebonne-Mascouche. La couronne sud comprend, quant à elle, les secteurs Chambly-Richelieu-Carignan, Haut-Saint-Laurent, Le Richelain, La Presqu’Île, Roussillon, Sainte-Julie, Sorel-Varennes, Sud-Ouest et Vallée du Richelieu.