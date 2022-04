Vladimir Guerrero fils se tourne vers Boston

Vladimir Guerrero fils et ses Blue Jays de Toronto tenteront de garder le rythme en visitant les Red Sox, mardi, à Boston.

Guerrero dominait le baseball majeur au chapitre des circuits avec cinq avant les matchs de lundi. Il a ainsi aidé les siens à se placer en tête de la section Est de la Ligue américaine en vertu d’un dossier de 6-4.

À l’occasion du premier match de cette série qui en compte trois, Yusei Kikuchi et Nathan Eovaldi devraient être les lanceurs partants. Kikuchi (0-1) n’a certainement pas connu le baptême escompté dans l’uniforme des Jays. Il a donné trois points, dont deux mérités, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en seulement trois manches et un tiers, mardi, et les Yankees de New York l’ont emporté 4 à 0.

Eovaldi (1-0), pour sa part, en sera à un troisième match cette saison. Il revendique une moyenne de points mérités de 4,50, ayant effectué 13 retraits au bâton en 10 manches.

Des absents à venir

Cette série entre les deux équipes est la première de deux en très peu de temps. À compter de lundi prochain, les deux équipes croiseront le fer quatre fois en territoire canadien et la formation des Red Sox pourrait être bien différente.

En effet, le lanceur Tanner Houck a indiqué dimanche qu’il n’allait pas accompagner l’équipe au Canada, puisqu’il n’est pas vacciné contre la COVID-19 et que le gouvernement canadien exige une preuve de vaccination adéquate pour entrer au pays.

Or, il n’est pas le seul joueur des Sox à ne pas être vacciné. Lorsqu’un journaliste a demandé au gérant Alex Cora si d’autres athlètes pourraient rester à Boston, il a simplement répondu «oui», sans plus d’explication.

Par ailleurs, le receveur Kevin Plawecki – vacciné – a contracté la COVID-19, tout comme deux membres du personnel de l’équipe. Il serait peu probable qu’il puisse franchir la frontière, car le délai pour ce faire après un résultat positif est de 10 jours, selon le site du gouvernement.

Raclée

Les Red Sox disputaient par ailleurs un match en matinée en raison du marathon de Boston, lundi. Ils ont été sèchement vaincus 8 à 3 au Fenway Park par les Twins du Minnesota.

Rich Hill (0-1) a permis quatre points en quatre manches et deux tiers et son équipe ne s’en est jamais remis.

Kyle Garlick et Jorge Polanco ont été ses bourreaux, claquant tous les deux des circuits de deux points en première et troisième manches, respectivement. Christian Vazquez a été le seul joueur des Red Sox à étirer les bras pendant ce duel.

Au monticule, Dylan Bondy (2-0) a connu une bonne sortie. Le partant des Twins a permis un seul point sur cinq frappes en lieu sûr et a passé six rivaux dans la mitaine en cinq manches et un tiers de boulot.