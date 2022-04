THIFFAULT, Soeur Pierrette

(en religion Soeur Claude-Normand)



À l'hôpital du Sacré-Coeur, le 13 avril 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée Soeur Pierrette Thiffault, fille de feu Claude Thiffault et de feu Anita Paquin.Outre sa famille religieuse elle laisse dans le deuil ses soeurs: Micheline, Liette, Guylaine et ses frères: Michel, Yves-Marie, Guy-Paul, Mario et Normand ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis(es).La défunte sera exposée le vendredi 22 avril à 15 heures à la5655, rue de SalaberryMontréal, QC H4J 1J5La célébration de la Parole aura lieu le vendredi 22 avril à 19 h 30 et les funérailles le lendemain, samedi 23 avril, à 13 h 30.Inhumation au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise, 6893 rue Sherbrooke Est, Montréal.