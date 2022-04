De la bien belle visite de France Charbonneau

Où était donc Jean Charest dimanche soir ? Le candidat à la chefferie conservatrice célébrait-il Pâques bien sagement à la maison ? A-t-il regardé le passage remarqué de la juge France Charbonneau à Tout le monde en parle ?

Rappelons qu’en 2011, après des années d’allégations de corruption visant le Parti libéral du Québec (PLQ), son chef, Jean Charest, aussi premier ministre, créait enfin une commission d’enquête.

Présidée par France Charbonneau, son mandat était d’enquêter sur les stratagèmes derrière l’octroi de contrats publics dans l’industrie de la construction en lien avec le financement illégal des partis politiques. Au municipal et au provincial. Bref, sur la corruption.

C’est pourquoi, à écouter la juge Charbonneau dimanche soir, on entendait à nouveau le bruit familier des casseroles que traîne Jean Charest depuis.

Un sourire dans les yeux, la juge Charbonneau a néanmoins juré avoir « toujours pensé que j’étais poker face ». Or, elle sait bien qu’il n’en est rien. Et c’est très bien ainsi.

Pas de poker face non plus quand Guy A Lepage lui a rappelé que M. Charest aime répéter qu’il n’a jamais été invité à sa commission. Jamais il n’a donc eu à s’expliquer comment sous sa direction, le PLQ était devenu une redoutable machine à ramasser de l’argent.

La réponse de la juge : « on en est arrivé à la décision que son témoignage était inutile pour les fins de notre mandat [...], c’était trop dangereux de nuire aux enquêtes en cours ».

Impression de flou

Mais, ajoutait-elle du même coup, « s’il avait insisté, comme l’a fait M. [Guy] Chevrette, on l’aurait entendu et ça, ça aurait changé toute la donne. » Ah bon ? Qu’avait-il pourtant à craindre ? On ne le saura probablement jamais.

D’où l’impression de flou qui, depuis la fin de la commission Charbonneau, demeure.

La brochette gênante d’enquêtes de l’UPAC, terminées en queue de poisson, n’a rien fait non plus pour la dissiper.

Rappelons aussi que le PLQ, en bout de piste, s’en était sorti à bon compte. Et ce, avant tout grâce à l’inexplicable dissidence du commissaire Renaud Lachance dans le rapport final remis en 2015.

Renaud Lachance, qui de 2004 à 2011 était vérificateur général du Québec, s’était refusé à voir le moindre lien, même indirect, entre les coffres libéraux débordant d’argent et l’octroi de contrats publics à de généreux donateurs.

Écuries souillées

Pour le PLQ, c’était un cadeau tombé du ciel. Or, comment croire qu’une telle pléthore de grands manitous de la construction aurait donné autant d’argent au PLQ sans s’attendre en retour à de très gros contrats publics ?

À Tout le monde en parle, la réponse de la juge Charbonneau contredisait fort heureusement encore le jugement hallucinant de M. Lachance :

« Moi, personnellement, j’ai bien dit ce que j’en pensais. Quand on a vu des présidents de grosses compagnies venir nous dire qu’après avoir reçu pour plusieurs millions de contrats, il y a quelqu’un du parti qui venait cogner et qui disait : c’est le temps de donner [...]. Pour moi, il y a un lien, direct ou indirect. »

Merci, Mme la juge, de le dire aussi clairement. Et sa commission ? Utile ou pas ? Utile. Devant les caméras, elle a exposé le manque généralisé d’éthique qui sévissait à travers le Québec.

Des entrepreneurs à la FTQ. Des fonctionnaires véreux à des collecteurs de fonds influents jusqu’au sommet même de l’appareil de l’État. Des chefs de partis sciemment occupés à regarder ailleurs. Sans oublier le crime organisé.

Dans les années suivant la commission Charbonneau, les gouvernements ont aussi dû nettoyer à nouveau les mêmes écuries souillées. En tout cela, les 45 millions $ qu’aura coûté la commission Charbonneau se sont avérés être un excellent investissement collectif.