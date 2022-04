Découvrez ce nouvel emballage durable pour un café plus écolo!

Que vous commenciez votre journée avec un café noir ou un latté soigneusement préparé, il est dorénavant possible d’opter pour des produits emballés de manière responsable et durable.

Comme plusieurs ne veulent plus faire de compromis entre la qualité de leur café et leurs préoccupations environnementales, le nouvel emballage écoresponsable proposé par les Compagnies Loblaw offre une alternative innovante à ce tracas quotidien.

Leader dans son industrie, Loblaw est fière d’offrir aux amateurs de café un nouvel emballage respectueux de l’environnement pour tous les produits de café en grains et moulu le Choix du PrésidentMD ainsi que le sans nomMD.

Avec cette initiative, laquelle aura de quoi plaire à près des trois quarts de buveurs de café québécois (73%) qui considèrent la durabilité comme un facteur important lors de l’achat de café pour la maison, l’entreprise devient le premier détaillant en alimentation au pays à faire la transition vers les emballages de café durables.

Allier votre amour pour le café et l’environnement

Plus de 81% des Québécois consomment au moins une tasse de café par jour, ce qui en fait un produit de prédilection dans le panier d’épicerie. Toutefois, cet amour pour le café entraîne une quantité importante de déchets dans les sites d’enfouissement, puisque la plupart des produits sont emballés dans du plastique ou d’autres matières non recyclables.

Alors, comment répondre à vos préoccupations environnementales tout en profitant de la dose de réconfort que vous procure votre tasse de café? En optant pour la nouvelle solution de la marque le Choix du Président qui vous sert son même délicieux café dans un emballage durable.

D’ici la fin de 2022, tous les produits de café seront disponibles dans cet emballage issu du système AromaPakMC et de la technologie BoardioMD, un carton rigide fabriqué avec un minimum de 80 % de papier issu de fibres d'arbres renouvelables, recyclables et durables, conformément aux normes du Forest Stewardship CouncilMD.

Une première au pays

Ce virage important aura un impact notable sur l’avenir des générations futures en évitant l’enfouissement de centaines de tonnes métriques de déchets par année.

De plus, grâce à son poids léger et à son format plus compact en comparaison aux boîtes métalliques et aux sacs de café précédents, cet emballage aura un effet considérable sur la réduction des émissions de carbone pendant l’étape du transport. Et il est spécialement conçu pour que le contenu demeure frais et sûr.

Les nouveaux emballages des cafés PC et sans nom vous permettent de réduire votre quantité de déchets à la maison. Après utilisation, il vous suffit de retirer le sceau de fraîcheur du couvercle pour l’ouvrir et de déposer l’emballage vide dans votre bac de recyclage.

Le Choix du Président est fière d’aider les Québécois à faire des choix plus éclairés en matière de consommation en leur proposant une solution novatrice et durable. Cette initiative s’inscrit dans une série d’efforts qui vise à ce que tous les emballages de plastique des produits le Choix du Président soient entièrement recyclables ou réutilisables d’ici 2025.

Visitez le site pc.ca ou retrouvez ces nouveaux emballages innovants dans les magasins Provigo et Maxi.