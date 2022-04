Et si on donnait aux jeunes l'envie de parler français plutôt que de les obliger?

L’adoption de la loi 101 dans les cégeps a fait beaucoup parler dernièrement. Plus récemment, certains enseignants collégiaux se sont prononcés dans les médias quant à leur désarroi concernant l’omniprésence de la culture anglophone dans leurs établissements.

Pour plusieurs, il semblerait que l’application de la loi 101 permettrait de mettre un frein à « l’anglophonisation » affligeant nos jeunes étudiants québécois.

Un problème montréalais et non provincial

Je voudrais d'abord attirer notre attention sur le fait que les principales voix ayant été citées comme exemples de la manière dont la francophonie serait « en péril » dans les milieux d’enseignement postsecondaire sont des enseignants de la région métropolitaine de Montréal.

Où réside l'importance de ce constat? Dans le fait que le phénomène de la prédominance de l’anglais est presque uniquement limité à la région de Montréal et ses environs.

Ne pas prendre en considération la composante géographique entourant le déclin de la francophonie constitue une grave erreur.

Avec le plus grand pourcentage d’anglophones au Québec et sept établissements anglophones postsecondaires, il n’est pas surprenant de voir que la langue et la culture anglophones semblent dominer le paysage de la région métropolitaine montréalaise.

On se rappellera d’ailleurs que ce territoire accueille près de 50% de la population du Québec. 50% ce n’est pas rien, mais qu’en est-il de l’autre moitié de la population qui, à mon avis, n’est pratiquement pas touchée par cette réalité?

En ce qui me concerne, ma réalité d'étudiante à la maîtrise en anthropologie au sein de la Capitale-Nationale est tout autre.

Former des Québécois fiers ou des Québécois unilingues?

À l'Université Laval, plusieurs de mes camarades de classe ont souvent critiqué l'utilisation abusive de textes en anglais dans l'enseignement des sciences sociales.

Ce qui me préoccupe le plus n’est pas ce reproche compréhensible, mais bien le motif derrière. Ils ne revendiquent pas davantage de lectures en français sous prétexte qu’on devrait mettre de l’avant le français dans une institution francophone québécoise, mais bien parce qu’ils ne les comprennent pas. Il n'est d’ailleurs pas rare de voir des groupes d'entraide se partageant la traduction de textes anglais.

Jusqu'à mes études universitaires en sciences sociales, à McGill d’ailleurs, je n'avais jamais entendu les mots « hégémonie » ou « discours dominants » avant. Si je n'avais pas été sensibilisée à la domination problématique de l'anglais dans le monde académique, je n'aurais probablement jamais délibérément privilégié le français sur l'anglais dans la rédaction de mes articles scientifiques, et ce, sachant très bien qu’ils seront moins cités et influents que s’ils avaient été rédigés en anglais. Par ailleurs, jamais dans mon parcours académique on ne m'a appris ce que cela impliquait d'être « Québécoise ». Si on ne m'avait pas appris la valeur de mon identité québécoise à la maison, je me considérerais probablement d’abord comme une « citoyenne du monde » plutôt que comme « québécoise ».

Si on ne nous enseigne pas les structures hégémoniques, comment pouvons-nous savoir que nous les renforçons ? Comment pouvons-nous apprendre à les résister et à nous réapproprier nos racines culturelles ? Et cela va bien au-delà de la langue, il s'agit d'enseigner à nos jeunes ce que signifie être Québécois et d’être fier de le défendre.

Savannah Dubé, Étudiante à la maîtrise en anthropologie à l’Université Laval, Québec