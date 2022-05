Guide: choisir les bons vêtements pour bien rouler à vélo

La clé du confort à vélo est de se munir de vêtements adaptés. Avec la saison de vélo à nos portes, le temps est venu de faire un tour d’horizon des tendances pour hommes et femmes afin de vous inspirer et d'être bien préparé pour rouler en toute quiétude, et ce, tout au long de la saison!

Destination par excellence pour être bien équipé à vélo, Sports Experts a tout ce dont vous avez besoin pour être prêt pour la saison estivale de cyclisme. Le détaillant offre de tout pour plaire aux sportifs, en plus d’avoir des marques québécoises qui feront le bonheur des cyclistes fervents de nouvelles aventures.

Avec le beau temps qui arrive et l’envie de rouler avec confort et style, il est grand temps de rafraîchir votre garde-robe et de mettre la main sur des vêtements qui vous permettront de savourer au maximum l’été à vélo!

Jolie Ride Co et Peppermint Cycling Co.: des vêtements adaptés au féminin

La griffe québécoise Jolie Ride Co est pétillante, colorée et féminine. La fondatrice de la marque, Marie-Amélie Guilbault, dit avoir eu envie de créer des vêtements adaptés pour les femmes afin de leur permettre de se procurer des articles à la fois jolis et confortables. La ligne, qui existe depuis 2016, propose des vêtements de vélo conçus pour que les femmes se sentent belles et performantes dans l’action!

Peppermint Cycling Co. est une autre marque d’ici qui rayonne ! Véritable vent de fraîcheur avec ses collections vibrantes qui épousent les formes féminines, la marque met l’accent sur des coupes spécifiquement fabriquées pour les femmes. Fondée par les jumelles Michèle et Véronik Bastien, Peppermint Cycling Co. propose des morceaux innovateurs et inspirants qui sont développés avec soin. La gamme québécoise offre des vêtements aux coupes parfaites, et les fondatrices portent une grande attention au détail dans toutes leurs créations.

À quoi peut donc ressembler une garde-robe de base pour maximiser le plaisir et le confort à vélo?

Des cuissards: Cet article est essentiel à votre confort lorsque vous roulez, il est donc tout à fait normal de vouloir essayer quelques modèles pour comparer les coupes et les styles. Les femmes préfèrent parfois les cuissards plus longs afin d’éviter que ce soit trop serré au niveau des cuisses. Pensez aussi à évaluer le chamois, dont l'objectif est d'atténuer les points de pression de la selle sur l’entre-jambes ainsi que de réduire les frottements causés par le pédalage. Un chamois de meilleure qualité aura des épaisseurs différentes selon les points de contact dans le but d’offrir plus de confort.

Un maillot: Ici, plusieurs choix s’offrent à vous. Amples, ajustés ou même collés au corps, les maillots permettent de circuler avec aisance. On préfère les modèles en tissu respirant afin d’évacuer la transpiration rapidement et de maximiser le confort. Petit conseil: pensez à opter pour un modèle avec une poche, très pratique pour traîner vos clés ou votre téléphone.

Un casque: La protection avant tout! Que vous rouliez à vélo hybride, de route de montagne ou en BMX ou en vélo hybride, n’oubliez pas de porter un casque en tout temps lorsque vous enfourcherez votre monture.

Qualité et plaisir avec Louis Garneau

La marque québécoise Louis Garneau crée des produits innovateurs visant à encourager les cyclistes à rouler et à découvrir le sport. Chez l’homme, un bon maillot qui respire est la pièce tout indiquée pour rouler avec assurance.

Louis Garneau propose des vêtements bien pensés qui permettent de marier utilité, plaisir et confort en ajoutant des poches, des élastiques de maintien ainsi que des éléments réfléchissants, qui font toute la différence!

Sports Experts propose aussi plusieurs marques adaptées pour le vélo dont Craft et Diamondback.

Astuces pour s’équiper à vélo

Au-delà du confort, il faut penser sécurité, c’est pourquoi Sports Experts offre un éventail d’accessoires des meilleures marques sur le marché, en plus de proposer des vêtements performants issus des technologies les plus avancées. Ces achats futés vous permettront de profiter pleinement de la saison estivale de vélo cette année!

