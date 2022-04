Izzy-S: à l’ascension de nouveaux sommets

Bien que son nom ne soit pas encore très connu du grand public, la popularité du rappeur Izzy-S est indéniable, alors que ses chansons cumulent des millions d’écoutes en ligne. Après le succès sur la scène locale, il souhaite maintenant se faire connaître dans le reste de la francophonie.

Dans cette optique, le jeune artiste annonce tout juste la signature d’une entente avec Universal Music Canada qui lui permettra, il l’espère, de réaliser ses ambitions et de le faire connaître à l’international.

«Ça donne un peu de pression, surtout que je suis le premier rappeur de ma génération à signer avec un "major". Ça donne de la responsabilité et de la pression, parce que tout le monde s’attend à ce que je réussisse et que j’ouvre des portes pour eux», a dit Izzy-S en entrevue avec l'Agence QMI.

Félix Lacerte-Gauthier

Pour marquer le coup, il a sorti récemment un nouveau simple, «Semelles rouges», produit par le Torontois Eli Brown, qui a notamment collaboré avec Drake. Métaphore des sacrifices qu’il a dû faire pour réussir, la chanson sera accompagnée d’un vidéoclip ambitieux ayant nécessité plusieurs jours de tournage.

Izzy-S crédite lui-même son gérant, «Suss», et son imprésario pour l’avoir aidé à atteindre cette nouvelle étape.

«À Universal, ils ont misé sur nous, parce qu’ils savent qu’on a déjà une rigueur de travail et qu’on a une vision stratégique pour l’avenir», a indiqué, à ses côtés, Jeff Santana, son imprésario. Il assure cependant que le jeune rappeur garde le contrôle de son agenda, et que cette entente les aidera à réaliser leurs ambitions «qui dépassent l’océan».

Développer son style

Au cours des dernières années, les albums et mixtapes que Izzy-S a publiés en tant qu’artiste indépendant ont pu trouver leur public, bien qu’il n'ait obtenu que peu de visibilité médiatique. Le résultat d’un long cheminement, selon ses dires.

C’est vers l’âge de 9 ans qu’il a eu son premier contact avec le monde de la musique.

«J’ai toujours écrit des chansons. Mon grand frère rappait, il y a longtemps, et c’est lui qui m’a initié, a-t-il raconté. On mettait le CD de 50 Cent, "Get Rich or Die Trying", et on rappait par-dessus.»

Félix Lacerte-Gauthier

Bien que l’écriture de couplets était alors difficile pour lui, vu son jeune âge, il a tout de même persévéré, sous les encouragements de son aîné.

«Ça a fait en sorte que même quand je ne rappais pas, l’écriture a toujours été un moyen pour moi de m’exprimer et de transmettre mes émotions», a confié le jeune homme, aujourd’hui âgé de 25 ans.

Ayant grandi dans le quartier Saint-Michel, à Montréal, il souffle que le secteur a façonné sa musique. «C’est mon vécu, celui de ceux qui m’entourent, ou qui vivent dans mon quartier. C’est défavorisé, c’est pas facile, il y a beaucoup de violence, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses qui sortent de là», a souligné Izzy-S.

Lui-même souhaite pouvoir offrir un exemple positif à ceux qui écoutent sa musique, en montrant qu’il y a d’autres façons de réussir et que «la rue» n’est pas une solution.

Un exemple qu’il veut encore plus fort, maintenant qu’il a signé avec une grosse étiquette de l’industrie musicale. «Le reste, ça va être historique», s'est-il exclamé.