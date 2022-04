Kooza s'installe à Gatineau

Le Cirque du Soleil plantera son chapiteau à Gatineau d’ici la fin de l’été pour y présenter son spectacle Kooza.

Acclamé à travers le monde, le spectacle rend hommage au cirque traditionnel en combinant les prouesses acrobatiques, les sensations fortes, les rires et les illusions. Il raconte l'histoire de l’Innocent, un personnage naïf et solitaire qui cherche sa place dans le monde. Transporté comme par magie au cœur d’un royaume imaginaire, il rencontrera notamment au cours de sa quête un roi loufoque et des clowns burlesques.

Depuis sa première mondiale en 2007, Kooza a émerveillé plus de 8 millions de spectateurs dans une vingtaine de pays. Il sera présenté du 25 août au 25 septembre 2022, sous le grand chapiteau installé à la Place des Festivals ZIBI.

Les billets sont présentement en vente pour les membres du Club Cirque et seront officiellement en vente le 25 avril, 2022 au cirquedusoleil.com/kooza.