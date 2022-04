La remontée du taux directeur justifiée par l’accélération de la hausse de l’inflation va avoir un impact sur le marché immobilier dès le printemps.

Dans les 2 dernières années, les ventes et les achats de propriétés ont été légion. Au Québec, les prix ont augmenté, parfois de manière spectaculaire.

Le retour du balancier devrait se faire sentir par endroits, alors que l’inflation grimpe de plus en plus et que les révisions du taux directeur risquent fort de se solder par des hausses plus importantes que prévu. D’ailleurs, le 13 avril dernier, la Banque du Canada a augmenté de nouveau son taux, mais cette fois de 50 points de base, faisant ainsi passer le taux cible du financement à un jour à 1 %.

Portrait du marché de la province

Depuis janvier, les ventes — tous types de propriétés confondues — ont régressé dans la province comparativement à janvier 2021, selon les données de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). Cette tendance s’est maintenue jusqu’en mars. Les inscriptions ont aussi continué de chuter.

Par contre, selon les plus récentes données de mars, le prix médian pour les trois catégories d’habitations a encore enregistré une hausse[1]. Celui-ci a respectivement augmenté de 21 %, 19 % et 29 % pour les maisons unifamiliales, les copropriétés et les immeubles de deux à cinq logements par rapport à la même période, il y a un an.

Mais le resserrement de la politique monétaire risque de refroidir un peu les ardeurs. « Il y a fort à parier que la hausse des mensualités hypothécaires, notamment lors de la souscription de nouveaux prêts à taux hypothécaire variable, en raison de l’augmentation du taux directeur, va ralentir le marché immobilier d’ici la fin de l’année. Toutefois, je ne crois pas qu’il faille s’attendre, du même coup, à un retour important de propriétés sur le marché pour défaut de paiement, bien que pas loin d’un prêt sur deux ait été souscrit avec un taux variable depuis l’été dernier », indique Charles Brant, directeur du Service de l’analyse du marché de l’APCIQ.

La réalité de la région de Québec

Du côté de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, on peut dresser un tableau sensiblement similaire. Les ventes totales et les inscriptions ont poursuivi leur régression comparativement à l’an dernier. En jetant un coup d’œil au cumul annuel, on remarque la même tendance.

Toutefois, les prix des propriétés, tous types confondus, continuent d’augmenter en raison du manque de résidences disponibles à la vente sur le marché. Au mois de mars dernier, le prix médian pour une maison unifamiliale a enregistré une augmentation de 10 % selon les données compilées par l’APCIQ. Selon l’organisme, le marché de Québec « vivrait un certain rattrapage des prix si l’on compare notamment au marché de la région de Montréal[2] ».



À quoi s’attendre pour le reste de l’année?

Selon M. Brant, les prix pourraient continuer d’augmenter dans la région de Québec, et ce, malgré la possibilité d’un ralentissement économique en vue. « Le marché immobilier de la Capitale-Nationale est en meilleure posture comparativement à celui de Montréal, qui est en surchauffe depuis plus longtemps. Il est encore en mesure d’absorber des augmentations de prix. C’est pourquoi je crois que l’on devrait voir encore des hausses de prix soutenues des résidences pour 2022 pour la région de Québec », explique ce dernier.

De l’avis de l’économiste, le marché immobilier de la région de Québec présente un potentiel de croissance intéressant pour les prochaines années. Par ailleurs, si l’on regarde à l’échelle nationale, malgré de possibles corrections du marché à moyen terme dans plusieurs secteurs géographiques surévalués, M. Brant est convaincu que le marché immobilier canadien est voué à progresser encore.

[1] Statistiques mensuelles, province de Québec, mars 2022, APCIQ

https://com.apciq.ca/sam/pdf/stats/2022/stats-202203-fr.pdf

[2] Les prix continuent de progresser à Québec, en mode rattrapage, surtout pour les plex, 5 avril 2022, APCIQ

https://apciq.ca/les-prix-continuent-de-progresser-a-quebec-en-mode-rattrapage-surtout-pour-les-plex/