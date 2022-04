Le Rideau Vert dévoile sa nouvelle programmation

Vincent-Guillaume Otis, Mylène Mackay et Macha Limonchik sont parmi les têtes d’affiche de la nouvelle programmation du Théâtre du Rideau Vert, qui en est à sa 74e saison.

Après six ans à tourner dans la quotidienne «District 31», Vincent-Guillaume Otis est de retour sur les planches dans la pièce de Florian Zeller «Le Fils», adaptation et mise en scène René Richard Cyr», dans laquelle il campe le rôle-titre. Présentée du 27 septembre au 29 octobre, la pièce met aussi en vedette Sylvie De Morais-Nogueira, Charles Aubey Houde, Émile Ouellette, Frédéric Paquet.

Parti sans se retourner en quittant son mari et ses enfants à la fin d’«Une maison de poupée» (1879), le personnage de Nora sera cette saison incarné par Macha Limonchik dans la pièce «Une maison de poupée, 2e partie». Cette fois, Nora prend la mesure des conséquences de son geste, qui encore aujourd’hui est mal perçu par la société. Signée par Lucas Hnath, traduit et mis en scène par Maryse Warda et Marie-France Lambert, la pièce réunit aussi Paul Ahmarani, Muriel Dutil et Rebecca Vachon.

Autre nouveauté cette saison, Mylène Mackay et Émile Schneider se partageront la réplique dans «Traces d’étoiles», une pièce de Cindy Lou Johnson, mis en scène par Pierre Bernard.

Olivier Morin incarnera pour sa part le dramaturge Edmond Rostand, quelques mois avant qu’il ne connaisse la gloire avec Cyrano de Bergerac, dans la comédie dramatique «Pif-luisant». Cette pièce de Gabriel Sabourin, mis en scène par Stéphane Brulotte Grenier, compte aussi dans sa distribution Roger La Rue, Jean-François Pronovost, Gabriel Sabourin, Marie-Hélène Thibault.

De plus, la captation de la pièce «Mademoiselle Julie», réalisée par Pierre Séguin, sera offerte en vidéo sur demande sur le site du Rideau Vert durant toute la saison.