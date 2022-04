L’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) vous protège et vous informe.

L’OACIQ vous accompagne pour que votre transaction immobilière avec un courtier se fasse en toute confiance.

Savez-vous qu’en faisant appel à un professionnel autorisé par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) pour l’achat, la vente ou la location de votre propriété, vous bénéficiez des protections offertes par la Loi sur le courtage immobilier?

En effet, l’organisme a pour unique mission d’informer et de protéger la population en appliquant cette loi. Pour ce faire, il encadre la pratique du courtage immobilier, notamment en s’assurant que les courtiers sont bien formés et qu’ils respectent leurs obligations déontologiques. Entre autres, le courtier immobilier qui vous accompagne doit bien vous informer, bien vous conseiller, faire les vérifications requises et faire preuve de transparence.

Des ressources pour prendre une décision éclairée

L’OACIQ met à votre disposition une gamme d’outils et de ressources pour vous préparer en amont ou pour trouver des réponses à vos questions pendant ou après le processus. Retrouvez sur le site web le Guide de l’acheteur et le Guide du vendeur, la liste des éléments à ne pas négliger (inspection préachat, certification de localisation, etc.), les formulaires de courtage que votre courtier utilisera en cours de transaction et bien plus! Ainsi, n’hésitez pas à contacter le centre de renseignements Info OACIQ, ses agents sauront vous informer et vous orienter en cas de besoin.

