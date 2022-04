Météo du jour: neige et pluie sur le Québec

Un temps aux allures hivernales règne depuis la nuit de lundi à travers la majeure partie des secteurs du Québec, alors des accumulations de neige mêlée de pluie sont attendues d’ici mardi soir selon les endroits.

Selon les prévisions d’Environnement Canada qui a émis un bulletin météorologique spécial, de 5 à 10 centimètres de neige sont attendus mardi dans le sud et le centre du Québec.

À Montréal, on s’attend à 5 centimètres, alors qu’en Montérégie et dans les secteurs au nord de Montréal l’on prévoit des accumulations d’environ 10 centimètres, voire plus.

«La visibilité sera grandement réduite dans la neige forte mardi matin pendant l'heure de pointe», a averti l’agence fédérale.

En Estrie, à Québec et en Beauce, la neige fondra rapidement pour laisser place à de la pluie notamment en après-midi, avec des risques de débordement côtier.

Dans La Tuque, la neige mouillée persistera jusqu’à mercredi pour laisser au sol des accumulations de 10 centimètres, selon l’agence fédérale.

Dans les secteurs un peu plus au nord-est de la province, des accumulations de 15 centimètres sont attendues notamment sur la Côte-Nord et à Sept-Îles.

En revanche, les températures même si elles sont encore froides seront au-dessus du point de congélation partout au Québec où c’est encore l’hiver au printemps.