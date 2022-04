Quelle est la valeur de Price?

Nick Suzuki résume bien ce que représente Carey Price. « Il est notre meilleur joueur et, du même coup, son impact est inestimable. »

Il est évident que Price apporte beaucoup à cette équipe, que l’on veut plus jeune, plus rapide et avec plus de lustre.

Il inspire ses coéquipiers. Il est un gardien d’élite, un gardien qui a pendant plusieurs années été reconnu comme le meilleur de sa profession. A-t-il toujours ce même statut ? Disons que sa réputation n’a pas trop été entachée et que les statistiques confirment un statut que peu de portiers possèdent.

Par contre, cette dernière saison a-t-elle modifié la valeur du numéro 31 ?

À travers la ligue, on soutient qu’il est encore celui ayant conduit le Canadien jusqu’à la grande finale, la saison dernière, qu’il est un gardien capable d’affronter l’adversité et qu’il permet à ses coéquipiers de rester motivés, de puiser dans leurs ressources.

A-t-on obtenu des réponses à plusieurs interrogations après son premier match, vendredi, contre les Islanders de New York ?

Pas vraiment.

Un calme olympien

Cependant, on a revu cet athlète affichant son style caractéristique, on l’a vu se déplacer avec rapidité, et on a revu un gardien d’un calme olympien, un gardien en possession de ses moyens.

Les Islanders ne l’ont pas trop sollicité, on le reconnaît, mais a-t-il laissé voir des moments où cette longue inactivité aurait laissé des séquelles ?

Pas du tout.

Les décideurs du Canadien n’ont pas à s’inquiéter. Price ne semble pas ennuyé par cette blessure au genou. Il a connu une soirée émotive. Pensait-il obtenir un tel accueil de la part des amateurs présents au Centre Bell ?

Possiblement pas.

Ce fut une soirée magique pour l’homme masqué, qui aura 35 ans en août. Des partisans rangés derrière lui, une performance intéressante, et, de prime abord, sur le plan physique, tout semble avoir bien fonctionné.

Ne manquait qu’une victoire.

Mais ça, c’est une autre histoire.

Après le match, il affirmait qu’il est difficile d’être une partie de la solution quand on a été si longtemps sur la touche.

Et justement, relativement au statut de Price, quels sont les plans de l’organisation pour les prochaines saisons ?

On l’ignore.

Quels sont les plans de Carey Price pour les prochaines campagnes ?

Lui seul le sait.

Et ses états d’âme ?

Jeff Gorton et Kent Hughes, qui se rendront en Allemagne cette semaine pour assister à un tournoi réunissant les meilleurs joueurs européens, ont sans doute dressé un plan pour les prochains mois. La performance de Price leur a fourni des indices qui viendront s’ajouter à l’analyse des forces.

Maintenant, il faudra établir sa valeur.

Un exercice bien particulier.

« Carey Price, c’est une présence. Quand il prend place devant son filet, vous avez le sentiment que vous pouvez gagner chaque match, a dit Barry Trotz, l’entraîneur-chef des Islanders, lors de son passage à Montréal. Vous croyez que vous avez un avantage important sur l’adversaire. Il peut faire la différence chaque soir. »

Trotz faisait un parallèle avec ce gardien qu’il avait côtoyé en 2016 lors de la Coupe du monde. Mais son propos résume également tout ce qu’il a accompli depuis le début de sa carrière.

« Regardez les chiffres, c’est impressionnant. »

Gorton et Hughes ne doutent pas que la valeur de Price demeure élevée. Le problème, c’est son contrat.

C’est là que ça se complique pour les deux décideurs du Tricolore si jamais ils tentent de s’en départir afin d’obtenir de la flexibilité avec le plafond salarial.

Encore faudra-t-il connaître les états d’âme de Price.