Qui arrêtera les Panthers?

Les Panthers de la Floride ont remporté leurs 10 dernières parties. Mardi soir, ils affronteront les Islanders de New York dans l'espoir de pousuivre cette séquence victorieuse.

• À lire aussi: Le secret de Jonathan Huberdeau: le plaisir

Il s'agira d'une soirée remplie d'émotions puisque les Islanders rendront un hommage à Mike Bossy, décédé il y a quelques jours, avant la rencontre.

Avec 114 points, les Panhters trônent au sommet du classement de la section Atlantique, huit points devant les Maple Leafs de Toronto.

«La saison a été plaisante, évidemment, a dit Jonathan Huberdeau, dont les propos ont été traduits par le site francophone de la LNH. C'est beaucoup plus facile quand tu as du succès comme équipe et sur le plan personnel. Ainsi, ç'a été une très bonne année pour nous. Mais le plaisir est encore à venir.»

«Je suis jaloux de ne pas jouer, mais je suis chanceux d'en faire partie, a quant à lui indiqué l'entraîneur Andrew Brunette. Quand tu les côtoies tous les jours, c'est un plaisir de voir à quel point ils travaillent et compétitionnent intensément. Je ne sais pas si je reverrai un groupe comme celui-là. C'est spécial.»

Depuis le début des hostilités en 2021-2022, les Panthers sont la seule équipe qui marque en moyenne plus de quatre buts par partie.

«C'est beau à voir, a affirmé le Québécois Anthony Duclair. Ça fait grimper la confiance de tout le monde de savoir que si un trio ne fonctionne pas, deux ou trois autres vont prendre la relève. Du point de vue de la confiance, c'est énorme.»

«Tout le monde parle du nombre de buts que nous inscrivons, a renchéri Brunette. Pour moi, l'important est avec quelle intensité nous compétitionnons. Nous sommes acharnés sur chaque rondelle. C'est quelque chose que nous voulons évidemment continuer à faire.»

De leur côté, les Islanders sont neuvièmes au classement de l'Association de l'Est et sont éliminées des prochains séries éliminatoires.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h30.