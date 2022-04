S’endetter plus pour aider les entreprises

Le gouvernement Legault vient de faire bondir de 3,3 milliards $ la capacité d’emprunt d’Investissement Québec (IQ) pour permettre à la société d’État de verser encore plus d’aide aux entreprises.

IQ pourra emprunter jusqu’à 4,87 milliards $ d’ici au 31 mars 2025, stipule un récent décret. Ce nouveau régime d’emprunts remplace celui qui était en vigueur depuis 2020 et qui donnait le droit à la société d’État d’emprunter 1,56 milliard $.

« L’augmentation de 3,3 milliards $ du régime d’emprunts [...] s’explique principalement par l’augmentation importante prévue du portefeuille d’Investissement Québec au cours des trois prochaines années », affirme dans un courriel une porte-parole de l’institution, Isabelle Fontaine.

« Avec le mandat élargi qu’a confié le gouvernement à Investissement Québec, les interventions financières [...] que nous comptons déployer pour soutenir l’économie jusqu’en 2025 nécessitent un régime d’emprunt plus élevé », ajoute-t-elle.

À la fin mars 2021, IQ avait déjà emprunté plus de 1,1 milliard $, soit plus du double des emprunts en vigueur un an plus tôt et dix fois ceux en place deux ans plus tôt.

IQ emprunte généralement auprès du ministère des Finances à des taux très avantageux. Notons que certains des nouveaux emprunts serviront à rembourser des emprunts antérieurs.

le plus généreux au pays

Pour financer ce soutien à IQ, le gouvernement peut soit emprunter à son tour, soit puiser dans ses réserves.

Au 31 mars 2021, IQ détenait pour près de 1,8 milliard $ en prêts aux entreprises et pour près de 1,9 milliard $ en placements en capital dans des entreprises et des fonds d’investissement. C’est respectivement 19 % et 45 % de plus que l’année précédente.

Il faut ajouter à cela les quelque 2,3 milliards $ en prêts aux entreprises et 500 millions $ en placements que détenait le ministère de l’Économie à la fin de mars 2021.

« Le Québec a déjà la palme d’être le gouvernement le plus subventionnaire au pays. On n’a pas besoin de mettre 3,3 milliards $ de plus », a réagi Renaud Brossard de la Fédération des contribuables.