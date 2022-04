Transport en commun dans le 3e lien: Yves-François Blanchet dit s’être «un peu gratté la tête»

Yves-François Blanchet avoue s’être «un peu gratté la tête» en apprenant la diminution de la place consacrée au transport en commun à l’intérieur du 3e lien.

• À lire aussi: Troisième lien: des questions demeurent sans réponses

• À lire aussi: Un 3e lien à 6,5 milliards $ pour 2032

C’est ce que le chef du Bloc québécois (BQ) a fait savoir, mardi en fin de matinée, à l’hôtel de ville de Québec, au terme d’un nouveau tête-à-tête d’une heure avec le maire, Bruno Marchand.

À l’approche de la campagne électorale québécoise, M. Blanchet n’a pas été plus explicite et a admis vouloir «se garder une petite gêne» concernant cet enjeu qui risque fort de rebondir dans les prochaines semaines. Il a tout juste réaffirmé sa position de principe selon laquelle la part du fédéral doit être versée au Québec sans conditions.

Au printemps 2021, deux des six voies du 3e lien devaient être réservées au transport en commun. Il y a deux mois, au terme d’une première rencontre avec M. Marchand, M. Blanchet avait d’ailleurs affirmé «qu’une nouvelle version du projet (de 3e lien) va forcément ouvrir la porte à augmenter le ratio de transport collectif et forcément ouvrir la porte à une vision plus écologique du projet».

Illustration courtoisie

Or, dans la mouture du mégaprojet, rendue publique la semaine dernière, on apprenait que le tunnel Québec-Lévis ne compterait finalement que quatre voies en tout. On évoquait une gestion dynamique des voies et la possibilité que les bus aient des accès réservés en heure de pointe.

Tramway et «acceptabilité sociale»

Mardi, l’essentiel de la discussion entre M. Blanchet et M. Marchand a porté sur le tramway. Le chef du BQ a dit que «ça (lui) met un sourire de voir que c’est réglé entre Québec et Québec (le gouvernement et la Ville). La pression devra être exercée sur Ottawa bien sûr. Ottawa n’a pas à accrocher d’étiquettes après un financement. Ce n’est pas sa juridiction. Ottawa transfère des fonds».

Interrogé quant à la notion d’acceptabilité sociale, qui fut un temps évoquée par le gouvernement du Québec pour permettre au tramway d’aller de l’avant, Yves-François Blanchet a dit ne pas croire «à l’existence de cibles quantifiables et mathématiques pour une notion aussi diffuse que l’acceptabilité sociale. À quelque part, ça se sent. C’est comme la notion de consensus. On ne met pas un chiffre sur le mot consensus justement parce que ce n’est pas statistique».

Selon lui, «le bon jugement est capable de faire foi de ça. Donc, je sens qu’il y a une progression et une acceptabilité sociale sur le projet de tramway».