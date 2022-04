Une galerie ambulante pour amener l'art au public

Conjuguer la passion du voyage et l’amour de l’art: c’est l’essence même de la Galerie Art Nomade qui expose ses oeuvres dans divers lieux à travers le Québec depuis quelques années déjà.

Elsa Charpentier, l’artiste derrière les œuvres de la galerie, a une patte bien à elle, mettant en scène des femmes à la fois mystérieuses et envoûtantes. Ses créations colorées se reconnaissent au premier coup d’oeil. Représentant essentiellement des portraits et des nus féminins, la peintre explique qu’elle travaille de manière intuitive «n’importe où au gré de ses envies», disant vouloir «faire découvrir l’art au plus grand nombre et susciter des émotions».

PHOTO COURTOISIE: Galerie Art Nomade

Chaque pièce est unique et peinte sur une petite planche de bardeau de cèdre blanc.

«Auparavant les artistes peignaient sur le bois, je suis revenue en quelque sorte aux sources, précise-t-elle. De par sa taille et sa légèreté, ce support m’offre une grande liberté d’expression. Je sors ma planchette et mes peintures acryliques de mon sac et je capte l’instant présent, toujours en m’inspirant des lieux.»

La Galerie Art Nomade, créée il y a sept ans, est le fruit d’une collaboration avec l’artiste King Nobody. Ensemble, ils sillonnèrent le Québec, mais aussi la Nouvelle-Écosse avec un seul objectif: «Amener l’art à la rencontre des gens, à un prix abordable».

Le succès fut au rendez-vous.

PHOTO COURTOISIE: Galerie Art Nomade

«On exposait un peu partout. L’originalité de ce projet et de nos peintures ont été bien accueillies par le public», ajoute-t-elle.

Au début de la pandémie, les chemins des deux artistes se sont séparés.

«Les déplacements commençaient à devenir compliqués», mentionne Elsa Charpentier, qui a profité de la crise sanitaire pour laisser libre cours à son imagination.

PHOTO COURTOISIE: Galerie Art Nomade

«Ce fut une période où j’ai beaucoup peint et collaboré avec d’autres artistes. Mais le fait de ne plus voyager a été frustrant.»

Ses expositions ont ensuite recommencé progressivement. Elle a présenté dernièrement ses oeuvres dans une boutique à Sherbrooke, dans une galerie à Montréal avec une série de femmes sirènes (pour souligner les poissons d’avril), et une autre série de «déesses païennes protectrices» dans une boutique-salon-de-thé-et-café à Val-David pour célébrer le printemps.

Issue d’une famille d’artistes, Mme Charpentier a toujours eu un faible pour le dessin et la peinture. Après des études en arts visuels à l’UQAM, elle a décroché un baccalauréat en beaux-arts à l'Université Concordia. Diplôme en poche, elle s’est alors lancée dans ce projet de galerie ambulante.

PHOTO COURTOISIE: Galerie Art Nomade

«J’ai découvert par ce cheminement que tout le monde aime l’art», assure-t-elle.

La Galerie du Viaduc, sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal, présentera 24 de ses œuvres à compter de ce mardi jusqu’à dimanche. Ses lieux de diffusion sont mentionnés à mesure sur sa page Facebook (https://www.facebook.com/lagalerieartnomade).