Y’en a pas de facile

Financièrement parlant, les temps sont durs !

L’inflation galope. Le prix des aliments augmente follement. L’essence coûte cher. L’accessibilité au logement se raréfie. Les taux d’intérêt montent. Une 6e vague de COVID-19 bat son plein.

Pire encore. En Europe, une menace de récession se pointe à l’horizon à cause de la désastreuse et inhumaine invasion de par le président russe, Vladimir Poutin l’Ukraine e.

L’année 2022 s’annonce également difficile pour la « santé » de nos portefeuilles.

Non seulement la Bourse tire de la patte depuis le début de l’année, mais c’est également le cas pour le marché obligataire, où se négocient les titres à revenu fixe, comme les obligations négociables émises par les gouvernements et les entreprises.

À vrai dire, la réputation de « valeurs sûres » et de « quasi sans risques » desdits titres à revenu fixe en prend pour son rhume depuis le commencement de l’année.

Les investisseurs, petits et gros, se sont fait frapper de tous bords tous côtés lors des quatre premiers mois de l’année. Ce qui est assez inusité : bon an, mal an, on s’était habitué à voir le marché obligataire nous renflouer, en partie du moins, le portefeuille lorsque la Bourse se corrigeait.

Eh bien, pas en cette année 2022 !

CHUTE DES OBLIGATIONS

Les grands indices obligataires affichent tous des reculs importants.

FTSE Canada obligations univers (XBB) : -9,9 %

FTSE Canada obligations long terme (XLB) : -17,0 %

FTSE Canada obligations court terme (XSB) : -4,0 %

FTSE Canada obligations corporatives (XCB) : -9,2 %

S&P/TSX Actions privilégiées (CPD) : -7,5 %

Que vous déteniez directement des obligations négociables (fédérales, provinciales, municipales, corporatives) ou indirectement par l’entremise de fonds communs d’obligations, de fonds obligataires indiciels (XBB, XLB, XSB, XCB) ou de fonds communs diversifiés ou équilibrés, sachez que tous ces placements liés aux obligations ont perdu des plumes.

Et les prochains mois s’annoncent plutôt moches pour le marché obligataire en raison des hausses prochaines des taux directeurs des banques centrales comme la Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine (Fed).

Il faut garder en mémoire que la valeur marchande des obligations négociables sur le marché obligataire fluctue à la hausse lorsque les taux d’intérêt baissent, et vice-versa, quand les taux montent, la valeur marchande chute, comme ce fut le cas au cours des récents mois.

CORRECTION BOURSIÈRE

En Bourse, les quatre premiers mois de l’année s’avèrent, eux aussi, plutôt poches. Et ce, tant du côté des marchés américain, européen et asiatique. Voici les reculs enregistrés à ce jour par les grands indices boursiers suivants :

Dow Jones : - 5,2 %

S&P 500 : -7,8 %

Nasdaq : - 14,6 %

DAX (Allemagne) : -10,8 %

CAC 40 (France) : -7,8 %

Nikkei 225 (Japon) : -5,6 %

Hang Seng (Hong Kong) : -8,0 %

SSE Composite (Chine) : -11,3 %

Le marché canadien, lui, a réussi à rester « globalement » en territoire positif en affichant un gain de 3 % lors des trois premiers mois et demi de l’année. Cela a été rendu possible grâce à la forte appréciation des actions des compagnies des secteurs de l’énergie (+ 45,2 %) et des matériaux (+ 25,3 %).

Cela dit, fort peu d’investisseurs américains sont optimistes de ce temps-ci, soit à peine 16 % des personnes interrogées par l’American Association of Individual Investors.

C’est le plus faible taux depuis le 4 septembre 1992, lorsque seulement 14 % des investisseurs interrogés se disaient optimistes.

Croisons les doigts pour que les « beaux jours » reviennent !