CHRÉTIEN, Gérald



Le 8 avril 2022, est décédé à l'âge de 86 ans, M. Gérald Chrétien, époux de Mme Denise Robillard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants Carole et Sylvie, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 28 mai, à partir de 13h, en l'église de Lanoraie. La cérémonie débutera à 14h30.450-887-2366 | www.guilbault.info